Dzielnicowy na wolnym rozpoznał poszukiwanego Data publikacji 04.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy, w dniu wolnym od służby, rozpoznał poszukiwanego mężczyznę. 40-latek, po informacji od dzielnicowego, został zatrzymany przez patrol na rynku starego miasta. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostanie przetransportowany do zakładu karnego.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Dzielnicowi mają również wiedzę o osobach poszukiwanych w ich rejonie służbowym.

Wczoraj dzielnicowy, który przebywał na dniu wolnym od służby, rozpoznał mężczyznę poszukiwanego do zakładu karnego. Poszukiwany ukrywał się przed organami ścigania, mimo kilku prób, funkcjonariusze nie zastali go w miejscu zamieszkania. Dzielnicowy widząc poszukiwanego, od razu powiadomił dyżurnego mieleckiej komendy. Policyjny patrol zatrzymał mężczyznę. To 40-letni mieszkaniec Mielca, który decyzją sądu powinien spędzić z zakładzie karnym 2 lata.

Poszukiwany w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie zostanie doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzona karę pozbawienia wolności.