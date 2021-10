"Luks" pomógł w ustaleniu włamywacza Data publikacji 24.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przeworscy policjanci zatrzymali 40-latka, który włamał się do domu w miejscowości Nowosielce i ukradł 7 tys. zł. Do sprawcy tego czynu funkcjonariuszy doprowadził "Luks" - policyjny pies tropiący. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W środę przed godz. 20, dyżurny przeworskiej komendy otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w miejscowości Nowosielce. Z relacji właścicieli wynikało, że kiedy wrócili do domu, zauważyli wybitą szybę w drzwiach tarasowych. Po sprawdzeniu okazało się, że włamywacz ukradł pieniądze w kwocie 7 tys. złotych.

Na miejscu włamania policyjny technik zabezpieczył ślady. Wezwano także przewodnika z psem tropiącym. "Luks" podjął trop i doprowadził do domu, w którym mieszkał sprawca. Okazało się, że za włamaniem i kradzieżą pieniędzy stoi 40-letni mieszkaniec gminy Przeworsk. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jest on dobrze znany przeworskim policjantom, był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Początkiem października br. ukradł w Nowosielcach samochód.

Mężczyzna usłyszała prokuratorskie zarzuty. Wczoraj Sądu Rejonowego w Przeworsku zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.