47 funkcjonariuszy odebrało akty mianowania na stopień podkomisarza Policji Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś, z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji odebrało 47 funkcjonariuszy. Inspektor Dariusz Matusiak pogratulował awansowanym i życzył im dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Uroczyste wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski odbyło się w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Policyjne stopnie zostały nadane postanowieniem Prezydenta RP jeszcze w ubiegłym roku, ale z uwagi na pandemię i obostrzenia nie było możliwe ich wręczenie.

Awansowani to policjanci, którzy ukończyli studia lub specjalistyczny kurs i zdali egzamin w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Komendant Wojewódzki pogratulował nowo mianowanym, podkreślił znaczenie awansu na pierwszy stopień oficerski, dzięki któremu w przyszłości będą pełnili funkcje kierownicze.

Zwrócił się do podkomisarzy o to, aby swoją postawą dawali godny przykład podwładnym. Inspektor Dariusz Matusiak nawiązał także do historii polskiej Policji i podkreślił, jak ważne jest czerpanie z najlepszych wzorców.

Na zakończenie pogratulował również rodzinom podkomisarzy i podziękował im za ich wsparcie.