Policjanci dzielą się tym co najcenniejsze. Oddali 75 litrów krwi

Honorowe krwiodawstwo, to nie tylko wspaniała idea, jest to przede wszystkim metoda, dzięki której można uratować ludzkie życie. Każdy z nas jest źródłem tego wspaniałego leku. Oddając go bezinteresownie, wspieramy lekarzy w ich codziennej walce o życie drugiego człowieka. Z powodu panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w bankach krwi szybko zaczęło brakować tego bezcennego daru życia. Policjanci, zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, odpowiedzieli na apele. Oddali łącznie 75 litrów krwi.