Obchody 150. rocznicy urodzin Patrona Policji województwa podkarpackiego Data publikacji 20.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyły się uroczystości 150. rocznicy urodzin Wiktora Zygmunta Sas Hoszowskiego – Patrona Policji województwa podkarpackiego. Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki honorowe „Sierżanta Michała” dla osób, które w szczególny sposób wspierają działania podkarpackiej Policji.

Dzisiejsza uroczystość, z okazji 150. rocznicy urodzin nadinsp. Wiktora Zygmunta Sas Hoszowskiego, odbyła się przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, gdzie na frontonie budynku wyeksponowano tablicę odlaną z brązu, którą zdobi popiersie Patrona oraz inskrypcja.



Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Stanisław Kruczek reprezentujący Samorząd Województwa Podkarpackiego, dr Piotr Szopa Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 na czele z przewodniczącym Adamem Matuszkiem, naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji z Rzeszowa, Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, kadra kierownicza podkarpackiej Policji, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych i pracowników policji, emerytów, rencistów policyjnych i stowarzyszeń oraz przedstawiciele służb i instytucji współdziałających na rzecz bezpieczeństwa.



Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi na maszt i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła przywitał zgromadzonych gości i przedstawił postać Patrona Policji województwa podkarpackiego.



Wiktor Zygmunt Sas Hoszowski - to wyjątkowa postać. Urodził się 20 kwietnia 1873 r. w Łysej Górze, w Galicji Wschodniej. Był twórcą Policji Państwowej na obszarze byłej Galicji, w tym na terenie obejmującym powiaty obecnego Podkarpacia. Osiągnął najwyższe policyjne stanowiska, zastępcy, potem komendanta głównego Policji Państwowej.



Losy Wiktora Hoszowskiego po wybuchu II wojny światowej podobne są do tysięcy przedwojennych policjantów, którzy wpadli w ręce sowieckie. Został najprawdopodobniej zamordowany wiosną 1940 r., w jednym z sowieckich więzień. Jednak dokładnego miejsca śmierci i jej daty nie znamy.



Następnie komendant skierował do zebranych słowa: „Tablica naszego Patrona, przed którą dziś stoimy oraz dwie pozostałe, widoczne na kolumnach budynku komendy, przywołują pamięć o ich bohaterskiej postawie i męczeńskiej śmierci. Ich treści przypominają o ofierze Policji Państwowej II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej, ale też o cierpieniu rodzin policyjnych, zesłanych na Syberię, do Kazachstanu, okrutnie prześladowanych po wojnie, których krzywda przemilczana była przez wiele lat.”



W hołdzie policjantom z terenu obecnego Podkarpacia, poległym w służbie w latach 1919-2023, podinsp. Sławomir Ptaszyński z Wydziału Kadr KWP w Rzeszowie odczytał Apel Pamięci. Kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oddała salwę honorową.

Następnie wieńce pod tablicami złożyli - kadra kierownicza podkarpackiej policji oraz delegacje stowarzyszeń i związków zawodowych. Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy, asp. Konrad Knurek z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie odegrał na trąbce utwór "Śpij Kolego".



Uroczystość stała się okazją do wręczenie statuetek honorowych "Sierżanta Michała", które przyznawane są za szczególne zasługi dla środowiska policyjnego województwa podkarpackiego. Otrzymali je: Andrzej Nosiadek – prezes oraz członek Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami – STORAT; Mateusz Antoń – naczelnik Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej Legion Gerarda oraz Łukasz Kosiba – pracownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznie (ROPS) w Rzeszowie.

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Z okazji 150. urodzin Patrona Policji województwa podkarpackiego wydany został "Biuletyn Okolicznościowy", na kartach którego zamieszczony został m.in. życiorys Patrona, wiele informacji na temat zbrodni katyńskiej, nazwiska zamordowanych na wschodzie policjantów, którzy urodzili się lub pełnili służbę w okresie międzywojennym w powiatach dzisiejszego Podkarpacia. Przedstawiono także odsłaniane w ostatnim czasie na terenie naszego województwa upamiętnienia im poświęcone. W biuletynie zaprezentowano również sylwetki osób uhonorowanych Statuetką "Sierżant Michał" za szczególne zasługi dla środowiska policyjnego Podkarpacia. Biuletyn powstał we współpracy z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i przy wsparciu NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

































































































Zdjęcia: Bartosz Wilk, Zespół Prasowy KWP w Rzeszowie