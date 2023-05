Policjanci zabezpieczyli blisko 5 kg narkotyków Data publikacji 04.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego przeworskiej jednostki oraz funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Wydziału Kryminalne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Łącznie zabezpieczyli blisko 5 kg narkotyków. Wstępne badanie wykazało, że jest to marihuana, haszysz oraz amfetamina. Wobec 21-letniego podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Przeworska wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej uzyskali informację, że mieszkaniec gminy Tryńcza, w miejscu zamieszkania może posiadać substancje zabronione.

W minioną środę, funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania 21-latka. W trakcie prowadzonych czynności policjanci potwierdzili uzyskane informację. W domu oraz garażu znajdującym się na posesji młodego mężczyzny ujawniali i zabezpieczyli susz rośliny, sprasowane tabliczki koloru brunatnego oraz skrystalizowaną substancje koloru białego i żółtego. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Wstępnie badanie zabezpieczonych substancji wykazało, że jest to marihuana, haszysz oraz amfetamina. Łącznie blisko 3 kg. Pozostałe 2 kg, to substancje zabronione, które trafiły do badań.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Podejrzanemu grozi kara pozbawiania wolności nawet do 10 lat. W piątek wobec 21-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna w przeszłość był już karany za posiadanie środków odurzających.