Jasielski policjant zajął I miejsce podczas IV Mistrzostw Polski Policjantów w Triathlonie Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie zawodów Susz Triathlon 2023 odbyły się IV Mistrzostwa Polski Policjantów w Triathlonie na dystansie ½ IM. Asp. szt. Łukasz Machowski wygrał swoją kategorię wiekową, natomiast w klasyfikacji OPEN zajął 5 miejsce.

1 lipca br. policjanci oraz pracownicy policji licznie przybyli do Suszu, aby rywalizować na dystansie słynnej „suskiej połówki”. Podczas zawodów odbyły się IV Mistrzostwa Polski Policjantów w Triathlonie na dystansie ½ IM. Mistrzostwa zostały objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

W zmaganiach na dystansie – 1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem i 21 km biegu udział wzięło 476 zawodników, w tym 22 policjantów. Jednym z reprezentantów Polskiej Policji był asp. szt. Łukasz Machowski, który na co dzień pracuje jako technik kryminalistyki w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle. Pierwszy raz na tej imprezie wystąpił w poprzednim roku, kiedy to zajął wysokie 5 miejsce. Obiecał wtedy, że gdy przyjedzie do Suszu za rok, poprawi to osiągnięcie. Łukasz dotrzymał słowa pokonując trasę zawodów w czasie 4:47:54, poprawiając tym samym swój poprzedni wynik o 11 minut. Dzięki temu zajął 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej, a wykręcony czas dał mu 5 miejsce w klasyfikacji OPEN.

Warto dodać, że 24 czerwca wziął również udział w zmaganiach „Frydman Triathlon”. Zawody odbyły się na dystansie olimpijskim. Popularny „Machony” także wygrał swoją kategorię wiekową, natomiast w klasyfikacji OPEN uplasował się na 7 miejscu.

Łukasz triathlon trenuje od 4 lat. Mówi, że ta dyscyplina jest trudna i wymaga wielu poświęceń oraz litrów wylanego potu na treningach. Jednak jak sam podkreśla, daje mu to ogrom satysfakcji i poczucia szczęścia za każdym razem, kiedy przekracza linie mety. Dodaję, że trenowanie i startowanie w zawodach nie byłoby możliwe, gdyby nie wielkie wsparcie jego żony oraz dzieci. Jego najbliżsi jeżdżą razem z nim na zawody głośno go dopingując, dając mu tym samym wiele motywacji i siły w pokonywaniu kilometrów na trasie.

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze i życzymy dużo zdrowia oraz powodzenia w kolejnych startach!

dl