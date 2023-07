Nakrętki z niebieskiego serca trafiły do Oli Data publikacji 11.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Chcąc wspomóc leczenie i rehabilitację Oli z Humnisk, policjanci i pracownicy brzozowskiej komendy prowadzili zbiórkę nakrętek. Uzyskane z ich sprzedaży środki pomogą w leczeniu i rehabilitacji dziewczynki. Całość została już przekazana rodzicom Aleksandry.

Niebieskie serce na nakrętki zostało umieszczone przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Jego wykonanie oraz zamontowanie było możliwe dzięki inicjatywie policjantów i pracowników cywilnych brzozowskiej jednostki.

Od kilku lat wspieramy Olę z Humnisk. Dziewczynka choruje na Zespół Williamsa. Jest to bardzo rzadki zespół wad wrodzonych, które ma podłoże genetyczne. Wszystkie zebrane nakrętki są na bieżąco przekazywane jej rodzinie. Dzięki nim, dziewczynka może korzystać z kompleksowej rehabilitacji, która jest niezbędna dla poprawy jakości jej życia. Pieniądze ze sprzedaży plastikowych nakrętek są przeznaczone m.in. na rehabilitację oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Podczas przekazania zebranych nakrętek, funkcjonariuszy przywitała Ola wspólnie z rodzicami. Uśmiech jaki jej towarzyszył na twarzy, był dla nas bezcenny.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się wspólnie z nami do kolejnego zapełnienia serca. Pojemnik na nakrętki jest ogólnodostępny i każdy może przyjść i w ten sposób pomóc potrzebującym. Należy pamiętać, że wrzucać do niego należy wszelkie plastikowe nakrętki niezależnie od ich koloru czy kształtu. Dla jednych to tak niewiele, a dla innych możliwość godnego i ludzkiego życia.

Jeżeli ktokolwiek chciałby włączyć się osobiście w pomoc Aleksandrze, która jest podopieczną Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, ul. Kościuszki 23, 36-20 Brzozów, może przekazać środki na konto fundacji:

Bank PKO S.A.: 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456 - wpisując w tytule przelewu: na leczenie i rehabilitację Aleksandry Wojnar.

Film Policyjne serce dla Oli Pobierz plik Policyjne serce dla Oli (format mp4 - rozmiar 3.95 MB)