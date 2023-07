Policjanci poszukują właściciela psa Data publikacji 27.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze poszukują właściciela psa, który chcąc pozbyć się swojego pupila pozostawił go przywiązanego do drzewa. Wyczerpanemu czworonogowi pomogli policjanci.

Foto Policja

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 9 lipca br., w pobliżu Miejsca Obsługi Podróżnych Palikówka. Około godz. 10, pełniący służbę w rejonie autostrady A4, policjanci usłyszeli skomlenie psa. Funkcjonariusze pieszo udali się w miejsce, skąd dochodziły odgłosy wydawane przez czworonoga i przy jednym z drzew odnaleźli przywiązane do niego zwierzę.

Pies był głodny i spragniony. Najprawdopodobniej został porzucony dzień lub kilka dni wcześniej. Policjanci zapewnili czworonogowi wodę i jedzenie. O sytuacji został również powiadomiony lekarz weterynarii, który dalej zaopiekował się zwierzęciem.

Obecnie w łańcuckiej komendzie prowadzone jest postępowanie z ustawy o ochronie zwierząt. Osoby mogące mieć informacje dotyczące właściciela porzuconego psa proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łańcucie, pod numerem telefonu – 47 822 33 38 lub dyżurnym łańcuckiej komendy tel. 47 822 33 10.

Policja przypomina, że zgodnie z prawem porzucenie zwierzęcia przez osobę, pod opieką której pozostaje jest jedną z form znęcania się nad zwierzętami. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli z różnych względów nie możemy dalej opiekować się czworonogiem przekażmy go osobie lub instytucji, która dalej się nim zajmie. Nie narażajmy psa na cierpienie czy też śmierć przywiązując go do drzewa i porzucając.