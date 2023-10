Kolejny zatrzymany dzięki międzynarodowej współpracy Policji za pośrednictwem sieci ENFAST Data publikacji 15.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w ścisłej współpracy z działającą międzynarodowo siecią ENFAST, której Pojedynczy Punkt Kontaktowy umiejscowiony jest w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariuszami z Serbii i Czarnogóry, zatrzymali 38-latka, który od ponad 3 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Kilkukrotnie zmieniał swoją tożsamość. Mężczyzna podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ma na swoim koncie m.in. wyłudzenie kredytów i pożyczek na kwotę co najmniej 5 milionów złotych.

Sprawa miała swój początek w połowie sierpnia 2020 roku. Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wszczęli poszukiwania za 38-letnim mieszkańcem Rzeszowa. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał za nim list gończy, celem odbycia kary 6 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna podejrzany był o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu osiągnięcie korzyści majątkowej z zamiarem popełnienia przestępstw gospodarczych i skarbowych. 38-latek, oszukując pracowników placówek bankowych, wyłudził kredyty oraz pożyczki o łącznej kwocie co najmniej 5 439 934,69 złotych.

Podczas wykonywanych czynności okazało się, że mężczyzna poszukiwany jest także przez Sąd Okręgowy w Warszawie celem odbycia kary 4 lat i 11 miesięcy oraz Sąd Rejonowy w Rzeszowie, gdzie za udział w zorganizowanej grupie ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności. Na swoim koncie liczne oszustwa stanowiące mienie znacznej wartości, przestępstwa karano-skarbowe, fałszowanie dokumentów, przywłaszczenie mienia oraz nielegalne posiadanie broni palnej.

W związku z przestępstwami, jakich dopuścił się na terenie kraju poszukuje go jeszcze sześć prokuratur, gdzie za popełnione czyny grozi mu kara od kilku do kilkunastu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna podejrzany jest m.in. o oszustwa, przywłaszczenie mienia, wprowadzanie do obrotu środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Od tego roku, poszukiwaniami zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. To dzięki ich zaangażowaniu i intensywnej pracy, ustalono, że 38-latek może ukrywać się na terenie Serbii, gdzie miał zmienić tożsamość, posługiwać się fałszywymi danymi osobowymi oraz podrobionymi dokumentami. Miał się podawać za obywatela Słowacji. W związku z tym wszczęto poszukiwania międzynarodowe przy udziale Interpolu.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, dzięki ścisłej współpracy z Centralną Sekcją Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji, nawiązali współpracę z serbskimi funkcjonariuszami. Dzięki międzynarodowej współpracy sieci ENFAST, która zajmuje się bieżącą, bezzwłoczną i intensywną wymianą informacji, ustalono, że 38-latek, posługując się fałszywymi danymi osobowymi dopuścił się przestępstw także na terenie Serbii, po czym zbiegł do Czarnogóry. W poszukiwania mężczyzny włączyli się funkcjonariusze z Czarnogóry.

Międzynarodowa współpraca i zaangażowanie służb przyniosły oczekiwane efekty. 9 października br., poszukiwany mężczyzna został zatrzymany. Ukrywał się na terenie miejscowości Bar, na terenie Czarnogóry. W chwili zatrzymania posługiwał się nowymi, fałszywymi danymi oraz podrobionymi dokumentami tożsamości. Tym razem podawał się za obywatela Słowenii.

38-latek został aresztowany. Oczekuje na ekstradycję do kraju.

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie