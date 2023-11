"Policyjna Nuta Bezpieczeństwa" wybrzmiała w kolejnej szkole

Data publikacji 30.11.2023

„Patrzę w lewo, w prawo, w lewo, gdy chcę przez jezdnię przejść. To moje bezpieczeństwo. To właśnie jest mój cel ….” - to refren piosenki jaką napisał i stworzył do niej muzykę, asp. szt. Dariusz Szeliga. Autorski program profilaktyczny pn. „Policyjna Nuta Bezpieczeństwa”, w przyjemny sposób uczy dzieci m.in. tego jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę i czym zajmują się policjanci ruchu drogowego.