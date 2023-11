19-latek odpowie za oszustwo Data publikacji 30.11.2023 Powrót Drukuj Ropczyccy kryminalni zatrzymali 19-latka podejrzanego o oszustwo. Młody mężczyzna wystawiał fikcyjne aukcje internetowe, w których oferował sprzęt elektroniczny oraz AGD, których w rzeczywistości nie posiadał. Mieszkaniec województwa lubuskiego usłyszał zarzut, a prokurator objął go policyjnym dozorem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

8 listopada 2023 roku do Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach wpłynęło zawiadomienie o oszustwie przy sprzedaży laptopa marki Acer, za kwotę około 3000 zł. Niezwłocznie podjęte czynności pozwoliły na ustalenie, że sprawca posługiwał się kilkunastoma numerami abonenckimi zarejestrowanymi na siebie oraz na szereg innych osób, celem ukrycia swojej tożsamości. Za ich pomocą wystawiał fikcyjne aukcje internetowe na portalu olx, w których oferował sprzęt elektroniczny oraz AGD, których w rzeczywistości nie posiadał. Działał on na terenie miejscowości Świebodzin w woj. lubuskim.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach udali się do w/w miejscowości. Na miejscu udało się ustalić tożsamość sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec w/w miejscowości. Mężczyzna został zatrzymany przez ropczyckich funkcjonariuszy. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania ujawniono kilkadziesiąt sztuk kart SIM, telefony i laptop, za pomocą którego dokonywano oszustw.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut z art. 286 § 1 kk, który to czyn zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz pozostawania przez podejrzanego w dyspozycji organów ścigania zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci m.in. dozoru Policji.

Dochodzenie jest nadal w toku i pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ropczycach. Jak ustalono również w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące popełnienia szeregu oszustw, w których występuje około 500 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Z uwagi na nadchodzący okres przedświąteczny Policja przypomina! Bądźmy wyczuleni podczas dokonywania zakupów w sieci!

Coraz częściej korzystamy z możliwości dokonywania zakupów poprzez Internet, a zwłaszcza teraz, przed świętami cieszą się ogromną popularnością. Są bardzo wygodne i dają możliwość wyboru najatrakcyjniejszej spośród ofert licznych sklepów internetowych czy portali aukcyjnych. Kupując w sieci, musimy jednak pamiętać, że Internet to również miejsce, gdzie działają oszuści. Apelujemy, aby korzystając z tej formy zakupów zachować podstawowe środki ostrożności i zdrowy rozsądek. Dlatego uważajmy na wyjątkowe okazje i bardzo duże promocje na sprzęt i artykuły. Za każdym razem sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat. Starajmy się dokonywać zakupów za pobraniem, płaćmy po otrzymaniu zamówionego towaru. Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, a na stronę sklepu wchodźmy wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy. Unikajmy także zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić m.in. z przestępstwa, zachowajmy dla pewności korespondencję ze sprzedawcą. Po przekierowaniu na stronę swojego banku przy płatności e-przelewem zawsze upewnijmy się, czy nic nie wzbudza naszych wątpliwości. Płatności dokonujmy wyłącznie na zaufanych urządzeniach i unikajmy wykonywania ich w miejscach publicznych. Nigdy nie udostępniajmy swoich numerów PIN czy haseł np. do bankowości elektronicznej. Uważajmy także na podejrzane wiadomości o konieczności dopłaty do przesyłki.

Żeby nie dać się oszukać podczas przedświątecznych zakupów, stosuj środki bezpieczeństwa: