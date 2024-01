Policjanci na przemyskim stoku narciarskim Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Przemyscy policjanci, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, spotkali się z dziećmi i młodzieżą na stoku narciarskim w Przemyślu. Funkcjonariusze przekazywali cenne informacje, które pomogą najmłodszym bezpiecznie spędzić tegoroczne ferie i czas zabaw zimowych.

Wczoraj, w ramach kontynuacji działań profilaktycznych i akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, przemyscy policjanci spotkali się z dziećmi i młodzieżą, by przez zabawę utrwalić zasady bezpiecznego korzystania ze sportów zimowych. Uczestnicy pogadanki zostali wyczuleni na niebezpieczeństwa, które mogą wiązać się z zimowym szaleństwem. Funkcjonariusze tłumaczyli dzieciom, w jakich miejscach można bezpiecznie korzystać z uroków zimy oraz o jakich zasadach zawsze należy pamiętać.

Sierż. szt. Emilia Bazan i sierż .szt. Alicja Tysowska-Prejzner zwróciły również uwagę, na potrzebę zachowania ostrożności w przypadku zawierania nowych znajomości, w kontaktach z nieznajomymi osobami. Policjantki mówiły o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uświadamiały jaką ważną rolę spełniają odblaski, a także jak mądrze korzystać z Internetu.

Do działań przemyskich policjantów dołączyli się funkcjonariusze z oddziału prewencji z Rzeszowa, którzy pełnią służbę na stoku. Służba w tym miejscu skupiona jest przede wszystkim na zwracaniu uwagi osobom, które zachowują się nieostrożnie i bez wyobraźni. Patrol narciarski reaguje, gdy dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia, podczas jazdy na nartach czy deskach snowboardowych, nie posiadają kasku ochronnego. Mundurowi obserwują narciarzy i snowboardzistów pod kątem trzeźwości, by eliminować realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku. W trakcie patrolu zwracają uwagę na sprzęt, który narciarze pozostawiają bez opieki, a także na kulturę na stoku i w kolejkach do wyciągu. Przeszkoleni funkcjonariusze dbają także, aby użytkownicy nie zjeżdżali z wyznaczonych tras.

Policjantki zachęcały do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowy "Śnieżny dekalog”. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia, dostępne są na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku

W spotkaniu uczestniczyli również ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali sprzęt jakim dysponują, a także przypominali o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy i reakcjach w sytuacjach zagrożenia.

W trakcie spotkania funkcjonariusze rozdawali dzieciom odblaski oraz upominki przekazane przez Fundację PZU, która jest partnerem akcji informacyjno-edukacyjnej "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Pamiętajmy, że brawura i lekceważenie zasad poruszania się po stokach są główną przyczyną wypadków wśród narciarzy.