SWAT z wizytą w siedzibie podkarpackich kontrterrorystów Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Podkarpackich kontrterrorystów odwiedzili przedstawiciele amerykańskiej policji stanowej z Orlando na Florydzie. Podczas kilkudniowej wizyty, goście z USA mieli okazję poznać charakter służby funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, wzięli również udział w zajęciach taktycznych. Przedstawiciele policji amerykańskiej spotkali się także z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie insp. Jarosławem Tokarczykiem.

Od 1-10 marca br., w siedzibie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Rzeszowie policjanci gościli przedstawicieli policji stanowej USA z Orlando na Florydzie. Ośmioosobową delegację reprezentował dowódca Lieutnant Tomasz Ponicki Central Floryda Metro SWAT wraz towarzyszącym mu Komendantem miasta Winter Park Orlando Floryda Police Departament Chief TimotyVolkerson.



Podczas kilkudniowej wizyty zagraniczni goście zapoznawali się z charakterystyką służby i organizacją podkarpackiej Policji. Uczestniczyli także w przygotowanych przez funkcjonariuszy samodzielnego Pododdziału Kontrterrorytycznego Policji w Rzeszowie, specjalnych ćwiczeniach m.in. z zakresu taktyki walki w pomieszczeniach, medycyny pola walki, ochrony VIP i zajęciach strzeleckich. Była to niewątpliwie doskonała okazja do wymiany doświadczeń z zakresu taktyki działań bojowych, które w podobny sposób realizują w codziennej służbie zarówno funkcjonariusze SPKP Rzeszów jak też policjanci SWAT.



We wtorek 5 marca przedstawiciele policji stanowej USA spotkali się z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie insp. Jarosławem Tokarczykiem. W spotkaniu uczestniczył także Dowódca SPKP podinsp. Arkadiusz Tryczyński wraz z zastępcą kom. Grzegorzem Skrzętą. Podczas wizyty omawiano zagadnienia związane z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem formacji, a także poruszano kwestie dalszej współpracy. Była to również okazja do wymiany pomysłów, doświadczeń i inspirującej dyskusji. Delegaci byli pod wrażeniem dyscypliny, zaangażowania i pracy funkcjonariuszy. Zgodnie podkreślali, że sposób organizacji podkarpackiej Policji jest na wysokim poziomie.



Amerykańscy policjanci podczas pobytu w Polsce odwiedzili także Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu, oraz kilka miejsc na terenie woj. podkarpackiego związanych z historią naszego regionu.