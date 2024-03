Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Data publikacji 12.03.2024 Powrót Drukuj Kolejnych 46 funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi podkarpackiej Policji. Dziś policjantki i policjanci podczas uroczystej zbiórki ślubowali: „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Dziś, w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Szeregi podkarpackiej Policji zasiliło 46 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 11 kobiet.



Ślubowanie od nowych policjantek i policjantów przyjął p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotr Stępka. W uroczystej ceremonii ślubowania uczestniczyli: Pierwszy Wicewojewoda Podkarpacki Wiesław Buż, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Waldemar Szumny, komendanci miejscy i powiatowi z terenu Podkarpacia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz policyjnych organizacji związkowych. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.



Podinsp. Piotr Stępka zwracając się do policjantów podkreślił, że każde ślubowanie w garnizonie, to wielkie wydarzenie, oraz że bycie policjantem to zobowiązanie, poświęcenie, lojalność, wiara w zasady i etykę zawodową. Życzył nowo przyjętym policjantom wszystkiego najlepszego.

Pierwszy Wicewojewoda Podkarpacki Wiesław Buż zwrócił uwagę, że rola policjanta to nie tylko zawód, lecz przede wszystkim misja pełniona na rzecz społeczeństwa. Rozpoczęcie służby w Policji, to obietnica dana społeczeństwu, że na pomoc policjantów można liczyć w każdej sytuacji. Życzył, by służba w Policji była źródłem dumy, a każdy dzień przynosił poczucie spełnienia i satysfakcji z pełnionej misji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Waldemar Szumny, który reprezentował Marszałka Województwa Podkarpackiego - podkreślił, że służba, którą podejmują nowo przyjęci policjanci, to wielki zaszczyt i honor, ale jednocześnie jest to ogromna odpowiedzialność.



Nowo przyjęci funkcjonariusze za kilka dni wyjadą do szkół policji, gdzie rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do służby. Zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego.