Policjanci podczas ćwiczeń doskonalili jazdę na quadach Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej, strażakami PSP i OSP, służbą medyczną, a także Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR z Gdyni, przez trzy dni doskonalili umiejętności prowadzenia pojazdów typu ATV i UTV, w trudnym terenie. Podczas szkolenia, uczestnicy ćwiczyli m.in. technikę jazdy pojazdami typu quad i buggy. Utrwalali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadków komunikacyjnych pojazdów terenowych, w trudno dostępnych terenach górskich.

Od wtorku do czwartku, na terenie ośrodka „Osada Ostoja”, który znajduje się w Stężnicy w powiecie leskim, przeprowadzono trzydniowe szkolenie. Organizatorem była Państwowa Straż Rybacka w Rzeszowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Wzięli w nim udział strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Podkarpacia, pracownicy Morskiej Grupy Poszukiwania i Ratownictwa SAR, przedstawiciel Akademii Policyjnej w Szczytnie oraz pracownicy SP ZOZ w Sanoku. Ponadto w szkoleniu uczestniczyli instruktorzy jazdy terenowej

i sportowej pojazdami typu quad, oraz policjanci, którzy na terenie garnizonu podkarpackiego pełnią służbę m.in. z wykorzystaniem quadów służbowych.



Uczestników szkolenia w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jarosława Tokarczyka przywitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotr Stępka oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Irena Gierus, a także Komendant Powiatowy Policji w Lesku mł. insp. Grzegorz Koczera.



Zajęcia w terenie przeprowadzili licencjonowani instruktorzy jazdy na quadach Jacek Bujański i Tomasz Kisiołek. Na szkoleniu zaprezentowano różne typy pojazdów quad, które w przyszłości mogą być wykorzystywane w służbie jako pojazdy specjalne.



Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przeprowadzili zajęcia z topografii i terenoznawstwa oraz orientacji w terenie, posługiwania się mapą i kompasem, a także wykorzystania nawigacji za pomocą Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). Funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówił przepisy związane z prawidłowym zabezpieczeniem miejsce zdarzenia drogowego.



W trakcie zajęć doskonalono umiejętności w zakresie m.in. techniki jazdy pojazdami typu quad, poprawnej pozycji w trakcie korzystania ze sprzętu tj.: ułożenie rąk, nóg, głowy, a także balansowania ciałem oraz prawidłowego korzystania z napędów L i H oraz 2x4 - 4x4. Uczestnicy szkolenia utrwalali również wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadków komunikacyjnych pojazdów terenowych, w trudno dostępnych terenach górskich. Tę część szkolenia przeprowadzili pracownicy SP ZOZ w Sanoku oraz instruktorzy Morskiej Grupy Poszukiwania i Ratownictwa SAR.



Podczas trzydniowych ćwiczeń, uczestnicy mieli do dyspozycji, testowania i szkolenia, najnowocześniejsze pojazdy typu ATV, UTV z napędem spalinowym i elektrycznym. Było to kolejne tego typu szkolenie służb.