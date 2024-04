Egzamin policyjnych wierzchowców Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Zakończył się trwający trzy dni egzamin sprawdzający kwalifikacje koni, którymi dysponuje podkarpacka Policja. Wszystkie potwierdziły swoje umiejętności i mogą być dopuszczone do wykonywania zadań przewidzianych dla policyjnych wierzchowców.

Obecnie w podkarpackiej Policji "służy" osiem wałachów - Empres, Winston, Spiro Gonzo, Kent, Owidiusz, Wag i Bary. Dwa ostatnie, są w trakcie szkolenia. Każdy koń ma swojego opiekuna, który na co dzień dba o jego zdrowie, wyszkolenie i przygotowuje konia do służby. Ogniwo Konne Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Zaczerniu, tworzy sześciu funkcjonariuszy oraz jeden pracownik cywilny - instruktor jazdy konnej.

Od środy do piątku, policyjne wierzchowce przeszły serię sprawdzianów. Komisja wnikliwie obserwowała poziom wyszkolenia koni i jeźdźców. Wszystkie konie biorące udział w szkoleniu potwierdziły opanowanie umiejętności drugiego stopnia. Oznacza to, że policyjne konie mogą być wykorzystywane w służbie patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań w pododdziałach zwartych, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.

Trzydniowy egzamin składał się m.in. z elementów ujeżdżenia na parkurze, na którym konie i jeźdźcy pokonywali ustawione przeszkody i sprawdzaniu umiejętności wierzchowców podczas współdziałania z pododdziałem zwartym, który tworzyli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Natomiast na policyjnym torze przeszkód konie ćwiczyły ogólną sprawność.

Podczas egzaminu policyjnych wierzchowców zostały ocenione również umiejętności nowego kandydata na jeźdźca. Funkcjonariusz ukończył I etap szkolenia policyjnych jeźdźców, który obejmował m.in. naukę jazdy konnej i wykonywanie obowiązków służbowych z użyciem konia.

Policjanci - jeźdźcy i konie służbowe pełnią służbę w rejonach trudno dostępnych dla patroli pieszych i zmotoryzowanych. Swoje zadania realizują głównie na terenach zielonych m.in. parkach, lasach czy terenach przywodnych. Biorą również udział w akcjach poszukiwawczych. Policyjni jeźdźcy współdziałają z funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie podczas zabezpieczania meczów i innych imprez masowych na terenie województwa podkarpackiego.

Patrole Policji konnej doskonale sprawdzają się podczas patrolowania terenów leśnych. Tego typu służba oddziałuje nie tylko prewencyjnie na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń, ale także ma wpływ na przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu.

Foto/wideo - Kamila Krzemieniecka - Stygar

Film Relacja filmowa z egzaminu policyjnych koni