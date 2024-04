Delegacja misji ewaluacyjnej Schengen na Podkarpaciu Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Od poniedziałku w Polsce, trwa misja ewaluacyjna Schengen w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych wspierających stosowanie dorobku Schengen (SIS) i współpracy policyjnej. Jej głównym celem jest ocena przygotowania organów administracji państwowej i służb do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen. Wczoraj eksperci z państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz agencji odpowiedzialnych za różne obszary współpracy, wizytowali na Podkarpaciu Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku.

Powstanie strefy Schengen to jedno z najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Strefa bez granic opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu państw członkowskich w ich zdolność do pełnego wdrożenia środków kompensacyjnych towarzyszących zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Mimo, że podstawą strefy Schengen jest szereg surowych i złożonych przepisów, jest ona dobrym przykładem bliskiej współpracy i solidarności pomiędzy państwami członkowskimi.



Każde państwo przystępujące do Strefy Schengen, podlega obowiązkowej pierwszej ocenie. Kolejne oceny monitorowania wdrażania oraz stosowania dorobku Schengen są określane według ogłaszanego przez Komisję Europejską wieloletniego programu ewaluacyjnego. Aktualnie odbywają się w cyklu raz na 7 lat. W wizytach ewaluacyjnych, biorą udział eksperci z państw członkowskich Unii Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej, oraz przedstawiciele agencji unijnych, w tym m.in. eu-Lisa, Europolu, Frontexu czy FundamentalRightsAgency.



Wczoraj w garnizonie Podkarpackim gościliśmy jednocześnie dwie delegacje ekspertów misji ewaluacyjnej. Pierwsza grupa zagranicznych gości pod przewodnictwem Eleonory Maffezzoli - Eksperta wiodącego Komisji Europejskiej, wizytowała Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Delegację przyjął i przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk wraz z p.o. I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Piotrem Stępką. Komendant w krótkim przemówieniu przedstawił obecnych w auli szefów służb i wyraził zadowolenie z możliwości przedstawienia członkom misji zakresu stosowania systemów informatycznych objętych kontrolą. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, MSWiA, funkcjonariusze Straży Granicznej na czele z ppłk. SG Markiem Soliszewskim p.o. Zastępcy Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze służby celno-skarbowej na czele z nadkom. Krzysztofem Basakiem Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz funkcjonariusze kadry kierowniczej podkarpackiej Policji.



Podczas wizytacji eksperci misji ewaluacyjnej wysłuchali prezentacji asp. Konrada Zygarlickiego z Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji WWK KWP w Rzeszowie, który przedstawił praktyczne wykorzystanie możliwości międzynarodowych systemów informatycznych na Podkarpaciu oraz dotychczasowe osiągnięcia Policji. Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem i pod względem merytorycznym zostało wysoko ocenione przez delegatów oraz Eleonorę Maffezzoli - Eksperta wiodącego Komisji Europejskiej.



W kolejnej części wizytacji, delegaci przeprowadzili kontrolę w Wydziale Kryminalnym, Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Ocenie podlegał także patrol policji z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Sprawdzano znajomość procedur, umiejętność dokonywania sprawdzeń i właściwej analizy wyników w policyjnych systemach przez funkcjonariuszy.



Zakres kontroli zagranicznych ekspertów obejmował także tematykę współpracy międzynarodowej. Dlatego druga delegacja zagranicznych ewaluatorów na czele z Arto Niemenkari – Ekspertem wiodącym Komisji Europejskiej wizytowała Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku. Delegację przywitał tam insp. dr Piotr Zalewski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Wśród uczestników spotkania w Punkcie Kontaktowym w Barwinku byli także przedstawiciele Europolu, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, policjanci pełniący służbę w Punkcie Kontaktowym w Barwinku oraz funkcjonariusze Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie. Podczas spotkania eksperci mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną Policji, KAS i SG, którą zaprezentował podkom. Tomasz Pociecha z Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji WWK KWP w Rzeszowie. Prezentacja dotyczyła współpracy międzynarodowej oraz praktycznych aspektów wdrożenia transgranicznej współpracy z Republiką Słowacji w obszarze przygranicznym. W ramach wizytacji odbyła się także kontrola z zakresu znajomości procedur i wykorzystania systemów w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej.



Tego typu spotkania z ekspertami krajów strefy Schengen, wspólne rozmowy i dyskusje oraz wymiana doświadczeń i uwag, z pewnością pozwolą w przyszłości na profesjonalizację wykonywanych przez policjantów zadań oraz efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi w służbie.