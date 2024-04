Inspektor Piotr Zalewski zakończył służbę w garnizonie podkarpackim. Jego obowiązki powierzono młodszej inspektor Małgorzacie Fąfarze Data publikacji 25.04.2024 Powrót Drukuj W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Inspektor Piotr Zalewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, w obecności kadry kierowniczej, pożegnał się z podkarpackim garnizonem. Od lipca 2020 roku nadzorował pion kryminalny podkarpackiej Policji. Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie zostały powierzone młodszej inspektor Małgorzacie Fąfarze.

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się uroczystość związana ze zdaniem i powierzeniem obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

W uroczystej zbiórce wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Piotr Stępka oraz insp. Jacek Juwa, dowódcy Oddziału Prewencji Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, duszpasterz Komendy Wojewódzkiej Policji, komendanci miejscy i powiatowi podkarpackiego garnizonu, naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji w Rzeszowie, a także naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie, Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie.

Podczas uroczystej zbiórki inspektor Piotr Zalewski zakończył służbę w garnizonie podkarpackim. Z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie związany był od lipca 2020 roku, kiedy został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W czasie długoletniej służby został odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem podczas uroczystości odczytany został rozkaz Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie młodszej inspektor Małgorzacie Fąfarze.

Młodszy inspektor Małgorzata Fąfara jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jest funkcjonariuszką z niemal 24-letnim stażem służby w Policji. Rozpoczęła ją 21 sierpnia 2000 roku jako kursant Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W latach 2000 - 2004 pełniła służbę na kolejnych stanowiskach wykonawczych tego Wydziału m.in. w zespole do walki z korupcją. W kwietniu 2004 roku obecna młodszy inspektor Małgorzata Fąfara została specjalistą, a w 2008 roku ekspertem Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Przygotowanie zawodowe i wysoko oceniane umiejętności spowodowały, że w czerwcu 2014 roku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, obecnej młodszemu inspektorowi Małgorzacie Fąfarze, powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, a w październiku 2014 roku mianował ją na to stanowisko.

Wzorowa, profesjonalna służba, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie spowodowały, że w czerwcu 2016 roku, obecną młodszego inspektora Małgorzatę Fąfarę mianowano na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W listopadzie 2021 roku została mianowana na stanowisko Naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przemianowanego następnie w lipcu 2022 roku na Wydział Bezpieczeństwa Informacji.

Młodszy inspektor Małgorzata Fąfara w czasie swojej służby została uhonorowana, m.in. Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.