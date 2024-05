Escapetruck odwiedził Rzeszów Data publikacji 24.05.2024 Powrót Drukuj Do Rzeszowa, po raz pierwszy, zawitał Escapetruck. Wydarzenia edukacyjno-profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi zorganizowano na parkingu przy Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym na ulicy Podpromie. W jego otwarciu uczestniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Wacław Sudoł.

Projekt Escapetruck powstał z inicjatywy holenderskiej Policji i Ambasady Królestwa Niderlandów, we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Handlem Ludźmi na Uniwersytecie Wrocławskim oraz polską Policją i Strażą Graniczną. Do naszego miasta tajemnicze pokoje na kółkach przyjechały dzięki współpracy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA Region Rzeszów KMP.

Przedsięwzięcie, w nowatorski i zaskakujący sposób zwraca uwagę na kwestię handlu ludźmi, które zostało przedstawione w formie escape roomu. Do jego udziału rzeszowscy policjanci zaprosili uczniów szkół średnich z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Ochotniczego Hufca Pracy oraz podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Rzeszowie.

Mimo że cały projekt jest tylko wirtualną zabawą, jednak swoich uczestników skłania do głębokiej refleksji. Po wyjściu z pomieszczeń escapetrucka, osoby chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami i odczuciami. Młodzi ludzie przyznawali, że teraz z większą rozwagą będą podchodzić do różnego rodzaju ofert, wiedząc, że przestępstwo handlu żywym towarem jest jak najbardziej realne. Niektórzy z nich byli zszokowani warunkami, w jakich przetrzymywane były ofiary oraz jak ciężką pracę musiały wykonywać i jak traumatycznych przeżyć musiały doświadczyć.

Na miejscu, profilaktyk z rzeszowskiej komendy asp. sztab. Tomasz Surowiak, przybliżył młodzieży zaproszonej do udziału w projekcie, zagadnienie współczesnego handlu żywym towarem. Funkcjonariusz opowiadał, jak wygląda werbunek do pracy przymusowej, w jakich warunkach przetrzymywani są niewolnicy zarobkowi. Tłumaczył też, na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą takiego przestępczego procederu.

Przez cały dzień, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przy wsparciu swoich kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, chętnie odpowiadali na wszystkie pytania. Dla zainteresowanych przygotowali profilaktyczne broszury ostrzegające przed różnymi rodzaju zagrożeniami, nie tylko ze strony handlarzy żywym towarem.