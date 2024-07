Areszt dla motocyklisty, który złamał dożywotni zakaz - pijany jechał 206 km/h i uciekał

Data publikacji 04.07.2024

Tarnobrzescy policjanci doprowadzili do sądu 52-letniego kierowcę motocykla, który złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i pijany, pędził drogami naszego powiatu. Pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli drogowej i jechał z prędkością 206 km/h. Został zatrzymany, usłyszał prokuratorskie zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wkrótce mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty popełnionych przestępstw. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.