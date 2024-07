Wojewódzkie Obchody Święta Policji Data publikacji 17.07.2024 Powrót Drukuj 24 lipca to szczególna data dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Tego właśnie dnia w 1919 roku ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej powołana została Policja Państwowa jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Właśnie w tym roku za kilka dni mija dokładnie 105. rocznica tych wydarzeń. Z tej okazji, na Placu Farnym w Rzeszowie odbył się uroczysty apel. Dla podkarpackich policjantów to czas wyróżnień i awansów oraz podziękowań za ich trudną służbę. W uroczystych obchodach Święta Policji w Rzeszowie uczestniczył insp. dr Tomasz Michułka Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Tegoroczne Święto Policji przypada w 105. rocznicę powołania Policji Państwowej. To do tej tradycji odwołuje się współczesna Policja.

Obchody zainaugurowano Mszą św., którą w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji celebrował Ordynariusz Rzeszowski ks. bp Jan Wątroba.

Główne uroczystości odbyły się na Placu Farnym w Rzeszowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji inspektorowi doktorowi Tomaszowi Michułce przez dowódcę uroczystości podkom. Wojciecha Micała. Następnie po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, nastąpiła minuta ciszy. W ten sposób oddano hołd policjantom, którzy rotę policyjnego ślubowania wypełnili do końca, ponosząc śmierć na służbie.



Zgromadzonych gości przywitał insp. Jarosław Tokarczyk Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, wśród nich Adama Dziedzica Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, insp. dr Tomasza Michułkę Zastępcę Komendanta Głównego Policji, Teresę Kubas-Hul Wojewodę Podkarpackiego, Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, ks. bp dr Jana Wątrobę Ordynariusza Rzeszowskiego oraz duszpasterzy służb mundurowych, Krzysztofa Jarosza Starostę Rzeszowskiego, Grzegorza Wronę Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa, Komendantów, Dyrektorów, Naczelników i Szefów służb mundurowych oraz instytucji, na czele z gen. bryg. Tomaszem Zybińskim oraz gen. bryg. Tadeuszem Nastarowiczem, byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, kom. Rafała Jankowskiego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz wszystkich przedstawicieli wojewódzkich związków zawodowych służb mundurowych, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, emerytów i rencistów policyjnych, członków Stowarzyszenia Rodzina Policyjna "1939" oraz wszystkich obecnych na uroczystości.

W apelu z okazji Święta Policji wzięła udział kadra kierownicza, policjanci i pracownicy Policji garnizonu podkarpackiego.

Podczas wystąpienia insp. Jarosław Tokarczyk podkreślił, że w ostatnich latach Policja poddana została wymagającej próbie, związanej z sytuacją na Ukrainie. Ten czas wiązał się z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale także całego kraju. Policjanci mierzyli się z ogromem nieszczęść jaki dotykał uciekających przed wojną. Wykonywali przy tym swoje obowiązki z pełnym poświęceniem, empatią i poszanowaniem ludzkiej godności. Gratulacje i słowa uznania skierował również do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych podkarpackiego garnizonu. Zwrócił się do nich słowami: „Dziękuję Wam Wszystkim za trudną i pełną poświęcenia codzienną służbę, służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dziękuję wam za wysiłek, odpowiedzialność i profesjonalizm, składam wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę i pracę. Jestem dumny z tego, że mogę z wami współpracować. Życzę Wam oraz Waszym Rodzinom wszystkiego co najlepsze”.



Komendant podziękował także insp. dr Tomaszowi Michułce Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Teresie Kubas-Hul Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Władysławowi Ortylowi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, za wsparcie i pomoc w realizacji zadań, konstruktywną współpracę i podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznaczeń i awansów.

Z okazji Święta Policji, na wyższe stopnie służbowe w całym województwie podkarpackim awansowało 1125 policjantów: 10 w korpusie oficerów starszych, 50 w korpusie oficerów młodszych, 465 w korpusie aspirantów, 335 w korpusie podoficerów i 265 w korpusie szeregowych.



Medalami "Za Długoletnią Służbę" odznaczonych zostało przez Prezydenta RP - 15 policjantów i pracowników Policji. To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 85 odznak "Zasłużony Policjant".

Brązowym medalem MSWiA "Za Zasługi dla Policji" zostali odznaczeni Adam Dziedzic Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bryg. Łukasz Kapinos Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, bryg. Emil Szmyd Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, ppłk. Grzegorz Kłębek Komendant Placówki Straży Granicznej w Krościenku, Krzysztof Kiszka Wójt Gminy Harasiuki, Leszek Surdy Wójt Gminy Gorzyce oraz Artur Jabłoński Prezes Zarządu Fundacji "Visionary", były Prezes Zarządu Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej Legion Gerarda.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji to także okazja do wręczenia medali pozaresortowych, przyznawanych przez organizacje związkowe. Decyzją Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego medalem „SEMPER FIDELIS” odznaczeni zostali Teresa Kubas- Hul Wojewoda Podkarpacki oraz insp. Jarosław Tokarczyk Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr Tomasz Michułka, który zwrócił się do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy oraz pracowników Policji: "Wasza służba i praca wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności, ale także determinacji i poświęcenia. Każdego dnia stajecie na pierwszej linii gotowi do niesienia pomocy i zapewnienia ochrony obywatelom naszego kraju. Pamiętajmy, że nie ma nic cenniejszego w naszym zawodzie niż wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby. Wasze starania przynoszą wymierne efekty (…) Podziwiam Was jak umiejętnie godzicie życie zawodowe z osobistym".

Teresa Kubas-Hul Wojewoda Podkarpacki, w swoim wystąpieniu podkreśliła, że "Święto Policji to doskonała okazja do tego, aby złożyć wam najserdeczniejsze życzenia, a także podziękować za codzienną wymagającą i odpowiedzialną służbę, którą pełnicie z tak dużym poświęceniem (...) Wasza służba wymaga nie tylko odwagi, ale również profesjonalizmu, zdecydowania dobrej organizacji oraz empatii, co codziennie udowadniacie. Podkarpacie może być z Was dumne (…) Życzę Wam aby każdy dzień przyniósł satysfakcję z dobrze wykonywanych obowiązków i abyście zawsze wracali bezpiecznie do swoich domów".

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w imieniu własnym jak i całego samorządu województwa podkarpackiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Borczem, złożył podkarpackim policjantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Podziękował również za służbę, która jak podkreślił wymaga szczególnych predyspozycji i umiejętności. Zwrócił się do nich "Jestem pełen szacunku dla Państwa odwagi, poświęcenia oraz gotowości niesienia pomocy, które bez wątpienia są cechami utożsamianymi właśnie z policyjnym mundurem. To dzięki Państwa oddaniu, profesjonalizmowi Podkarpacie od lat szczyci się pozycją lidera wśród najbezpieczniejszych regionów w Polsce".

Do gratulacji i życzeń przyłączył się również kom. Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Uroczystość zakończyła defilada przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Z okazji Święta Policji w Białym Ogrodzie przy Placu Farnym zorganizowano piknik policyjny. Każdy miał okazję z bliska obejrzeć wyposażenie i sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie, nowoczesne radiowozy i motocykle, przyjrzeć się pracy technika kryminalistyki, porozmawiać z funkcjonariuszami na tematy związane ze służbą i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Odwiedzający piknik mogli zobaczyć policjantów pełniących służbę na koniach, przewodnika z psem służbowym oraz patrol rowerowy. Przygotowano również atrakcje dla dzieci - miasteczko ruchu drogowego i autochodziki.