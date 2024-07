Święto Policji w Nisku i uroczyste otwarcie nowo wybudowanej siedziby Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem

Data publikacji 29.07.2024

W piątek, przed nowym budynkiem Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Święta Policji, zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nisku. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy, bowiem była to doskonała okazja do oficjalnego oddania do użytkowania nowo wybudowanej siedziby komisariatu.