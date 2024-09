Złodzieje w rękach tarnobrzeskich policjantów

Data publikacji 06.09.2024

Tarnobrzescy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże infrastruktury kolejowej, do jakich dochodziło w gminie Grębów. Przestępcy wpadli w ręce stróżów prawa, gdy wywozili łup z nieczynnego szklaku kolejowego. Ustalono, że do punktu skupu złomu trafiło ponad 10 ton akcesorów kolejowych na łączną kwotę ponad 10 tys. złotych. Sprawcy usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa, za który grozi im kara pozbawienia wolności do 5 lat.