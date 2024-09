ROADPOL Safety Days - działania podkarpackich policjantów Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj 16-22 września 2024 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). W akcję włączyli się też policjanci z Podkarpacia.

Do niedzieli, 22 września br., trwa Europejski Tydzień Mobilności, w tym celu we wszystkich krajach europejskich prowadzona jest akcja pn. ROADPOL SAFETY DAYS. Działania mają na celu przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań na drodze. We wcześniejszych latach akcja znana była jako Edward - Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Działania Policji ruchu drogowego ukierunkowane są na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Dziś, w podrzeszowskim Krasnem, na drodze krajowej nr 94, policjanci Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, prowadzili akcję promującą bezpieczeństwo na drogach. W przedsięwzięcie włączyli się funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego - oddział w Rzeszowie, Grupa Pomocy Humanitarnej PCK - oddział w Rzeszowie, oraz przedstawiciele rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie działań funkcjonariusze prowadzili kontrole drogowe, podczas których sprawdzali stan trzeźwości kierujących, a także wyposażenie pojazdów i ich stan techniczny. Policjanci zdecydowanie reagowali na przypadki przekraczania prędkości. Podczas prowadzonych kontroli przestrzegali kierujących przed brawurą za kierownicą i przypominali o idei Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Kierujący, którzy zostali zatrzymani do kontroli, zamiast mandatu uczestniczyli w kursie udzielania pierwszej pomocy i otrzymywali odblaski oraz materiały profilaktyczne przygotowane przez GDDKiA.

W związku z prowadzonymi działaniami policjanci spotkali się też z przedstawicielami lokalnych mediów. Podczas specjalnego briefingu nadkom. Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie przedstawił założenia i cele projektu.

Pamiętajmy, że największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów prędkości, czy jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków. Jednak nie tylko kierowcy stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów, czy pieszych również ignoruje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przyczynia się do powstawania kolizji, czy wypadków.

Dziękujemy przedstawicielom służb, które włączyły się w to przedsięwzięcie.