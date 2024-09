Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj 70 funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi podkarpackiej Policji. Dziś policjantki i policjanci podczas uroczystej zbiórki ślubowali: „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Dziś, w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie,70 nowo przyjętych policjantów ślubowało „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. 48 mężczyzn i 22 kobiety przeszło wieloetapowy proces rekrutacji, podczas którego musieli wykazać się dużą wiedzą i sprawnością. Dla wielu założenie policyjnego munduru to spełnienie marzeń i sfinalizowanie wielomiesięcznych starań.

Ślubowanie od nowych stróżów prawa przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk. W uroczystości wzięli także udział: w imieniu Wojewody Podkarpackiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nadinsp. Policji w stanie spoczynku Józef Gdański, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, komendanci miejscy i powiatowi z terenu Podkarpacia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz policyjnych organizacji związkowych. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk przywitał nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji. Podczas wystąpienia pogratulował im podjętej decyzji wstąpienia do tej formacji. Przypomniał o istocie wypowiedzianych słów roty ślubowania oraz o wartościach, którymi powinni kierować się policjanci stojący na straży bezpieczeństwa. Życzył wytrwałości, dobrego zdrowia i powodzenia w realizacji służbowych planów.

Gratulacje i życzenia policjantom i policjantkom złożył także w imieniu Wojewody Podkarpackiego nadinsp. Policji w stanie spoczynku Józef Gdański. W słowach kierowanych do funkcjonariuszy podziękował za wybór tak odpowiedzialnej profesji, przypominając, że decyzja wstąpienia w szeregi Policji to świadome przyjęcie roli obrońcy prawa i porządku. Do gratulacji i życzeń przyłączył się także Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg. W swoim przemówieniu podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to wyjątkowe święto dla naszego regionu, a służba i misja policjanta jest niezwykle ważna z punktu widzenia każdego mieszkańca naszego województwa.



Nowo przyjęci funkcjonariusze wyjadą do szkół policji, gdzie rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do służby. Zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego, by potem pełnić służbę w swoich macierzystych jednostkach.