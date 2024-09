Komendant pogratulował laureatom konkursu "Miednoje - pamięć nie dała się zgładzić" Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Sukcesem zakończył się udział podkarpackich licealistów w ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkół średnich - uczniów policyjnych klas mundurowych "Miednoje - pamięć nie dała się zgładzić". Dziś, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk spotkał się z wyróżnionymi laureatami konkursu i w imieniu Komendanta Głównego Policji, nadinspektora Marka Boronia, a także własnym, wręczył wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom nagrody, dyplomy i podziękowania.

"Miednoje - pamięć nie dała się zgładzić" - to konkurs, którego organizatorem jest Gabinet Komendanta Głównego Policji. Skierowany był do uczniów policyjnych klas mundurowych. Głównym założeniem tego projektu jest kultywowanie pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP, którzy spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Przedsięwzięcie stanowi także doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy o historii służby mundurowej jaką w czasach II RP i II wojny światowej była Policja Państwowa.

Regulamin konkursu przewidział możliwość zgłaszania prac konkursowych w trzech kategoriach: literackiej, tekst piosenki i reportaż filmowy. Do komisji konkursowej wpłynęły łącznie 93 prace, w tym 66 w kategorii literackiej, 8 tekstów piosenek oraz 19 reportaży filmowych. Spośród wszystkich zgłoszonych dzieł, aż 3 prace uczniów szkół z terenu Podkarpacia zasłużyły na szczególne wyróżnienie.

Dziś, inspektor Jarosław Tokarczyk Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, w imieniu Komendanta Głównego Policji, nadinspektora Marka Boronia, wręczył wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom nagrody, dyplomy i podziękowania. Komendant pogratulował osiągnięć i życzył dalszych sukcesów.

Wyróżnienie w kategorii literackiej za wiersz pod tytułem „Miednoje. 1940” zajęła Martyna Węgrzyn z Zespołu Szkół w Tyczynie. Opiekunem projektu był Radosław Kloc.

W kategorii literackiej za esej pod tytułem „Miednoje - pamięć nie dała się zgładzić”, wyróżnienie otrzymała Natalia Bielecka z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. Ks. Romana Sitki w Mielcu, której opiekunem był młodszym inspektorem Policji w stanie spoczynku Grzegorz Bajda.

Natomiast w kategorii reportaż filmowy - „Miednoje - pamięć nie dała się zgładzić” wyróżnieni zostali Dawid Marczak, Patrycja Wójcik, Karolina Hul oraz Bartosz Kulikowski z Zespołu Szkół w Tyczynie. Ich opiekunem była Małgorzata Sochacka. W spotkaniu wzięła też udział Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie Dorota Tarańska-Klęsk.