Areszt za oszustwo metodą "na policjanta" Data publikacji 27.09.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału kryminalnego strzyżowskiej komendy przy współpracy z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz Komedy Miejskiej Policji w Zamościu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie oszustwa metodą „na policjanta” na terenie powiatu strzyżowskiego. Policjanci odzyskali całość utraconych pieniędzy. Było to blisko 40 tys. złotych. Sprawca teraz odpowie przed sądem.

Działania przeprowadzone przez strzyżowskich kryminalnych, doprowadziły do zatrzymania na terenie Zamościa 49-letniego mężczyzny, podejrzewanego o oszustwo metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Sprawca podawał się za policjanta i w ten sposób wyłudził od 90-letniego mieszkańca powiatu strzyżowskiego blisko 40 tys. złotych.

Senior po odebraniu telefonu stacjonarnego usłyszał wymyślony scenariusz o rzekomym wypadku swojej wnuczki, która obecnie przebywa za granicą. Mężczyzna podający się za policjanta poinformował go o potrzebie pomocy finansowej, aby ta mogła uniknąć kary aresztu. Zmanipulowany mężczyzna uwierzył w przedstawioną historię i określił jaką kwotą dysponuje. Kwota ta zadowoliła oszusta wiec poinformował go, że w niedługim czasie po pieniądze zgłosi się policjant. Chwilę później, do mieszkania 90-latka zapukał mężczyzna, który podawał się za policjanta. Nieświadomy oszustwa senior przekazał fałszywemu funkcjonariuszowi wszystkie oszczędności jakie posiadał.

Jak się okazało, oszust po odbiór pieniędzy przyjechał taksówką. Taksówkarz zauważył podejrzane zachowanie mężczyzny, domyślił się że mogło dojść do przestępstwa o czym zawiadomił Policję. Szybkie działania i współpraca jednostek policji przyczyniły się do zatrzymania podejrzanego.

Mężczyźnie został przedstawiony zarzut oszustwa za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Policja apeluje:

Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobowych ani adresu!

Nigdy nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz oszczędności!

Nie ufaj nieznanym rozmówcom i sprawdzaj przekazywane przez nich informacje!

Zawsze najpierw rozłącz połączenie telefoniczne, aby wybrać inny numer!

Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej rzekomym policjantom!

Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy!

Zachowaj ostrożność - jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych działań - nie wykonuj jego poleceń - nie daj się zmanipulować!

Nie mów nikomu, a szczególnie przez telefon, o kwocie oszczędności jakie posiadasz i gdzie je przetrzymujesz.

Zadzwoń do innego członka rodziny i upewnij się, czy osoba, która prosiła o pomoc, faktycznie jej potrzebuje.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom! Po pieniądze fałszywy krewny podsyła w swoim imieniu innego oszusta.

Nigdy nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

Policjanci nigdy nie zadzwonią z informacją o prowadzonej akcji ani nie poproszą o przekazanie pieniędzy czy przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Natychmiast rozłącz się i zawiadom Policję.

fot. KPP Strzyżów

fot. KPP Strzyżów