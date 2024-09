Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie będą pełnić służbę na terenach dotkniętych żywiołem Data publikacji 29.09.2024 Powrót Drukuj Blisko stu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie wyjechało dzisiaj na teren województwa dolnośląskiego. Policjantki i policjanci w myśl motta „Pomagamy i chronimy”, będą wspierać inne służby w działaniach pomocowych oraz dbać o porządek i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Trudna sytuacja, z jaką mierzą się mieszkańcy południowej Polski sprawia, że na miejsce kierowani są funkcjonariusze z całego kraju. Mundurowi niosą pomoc, wspierają inne służby, a także dbają o porządek i strzegą bezpieczeństwa.



Do działań w tym regionie skierowani zostali także podkarpaccy policjanci. Blisko stu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie wyjechało dzisiaj na teren województwa dolnośląskiego. Wyjeżdzających na Dolny Śląsk policjantów odprawił do służby nadkom. Piotr Strzelczyk Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie.



Mundurowi z garnizonu podkarpackiego, pozostaną w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i będą realizować zadania na terenach dotkniętych żywiołem.