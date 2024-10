Atestacja policyjnych czworonogów Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Zakończył się egzamin sprawdzający kwalifikacje psów, którymi dysponuje podkarpacka Policja. Czworonogi i ich przewodnicy sprawdzali swoje umiejętności w kilku konkurencjach. Pozytywnie zaliczona atestacja dopuszcza psa do dalszej służby.

W podkarpackiej Policji służbę pełni 18 czworonogów, są to psy patrolowo - tropiące, których jest najwięcej oraz psy do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i tropiący. Są to owczarki niemieckie i owczarki belgijskie.

W komendach miejskich Policji i w komendach powiatowych Policji woj. podkarpackiego pracują policjanci - przewodnicy ze swoimi psami. Na co dzień pełnią służbę patrolową, używają psów do tropienia śladów ludzkich na miejscach różnych zdarzeń, a także biorą udział w zabezpieczaniu imprez masowych.

Od poniedziałku do środy, policyjne psy przechodziły serię sprawdzianów. Startujące w konkurencjach czworonogi obserwował i oceniał instruktor kynologii policyjnej w Sułkowicach. Psy tropiące oraz ich przewodnicy sprawdzali się w konkurencjach posłuszeństwa, pokonywania przeszkód, tropienia śladu ludzkiego, pościgu bez kagańca i obrony przewodnika.

Wszystkie psy potwierdziły opanowanie umiejętności, tym samym przeszły atestację. Oznacza to, że przez okres od roku do dwóch lat mogą być wykorzystywane w służbie.

Fot. Bartosz Wilk/KWP w Rzeszowie

Film Atestacja policyjnych czworonogów Opis filmu: Policyjne psy wraz z przewodnikami podczas atestacji na placu w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Atestacja policyjnych czworonogów (format mp4 - rozmiar 41.01 MB)