Policyjni wodniacy doskonalili umiejętności prowadzenia łodzi w porze nocnej oraz w trudnych warunkach atmosferycznych Data publikacji 28.10.2024 Powrót Drukuj Efektywne pełnienie służby na wodach i terenach przywodnych oraz skuteczne niesienie pomocy osobom korzystającym z akwenów, wymaga od policyjnych wodniaków ciągłego podnoszenia swoich umiejętności. W tym celu policjanci z Wydziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zorganizowali szkolenie dla stermotorzystów. Przez kilka dni na Jeziorze Solińskim, 16 funkcjonariuszy doskonaliło swoje umiejętności z zakresu nawigacji i ratownictwa wodnego w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym w porze nocnej.

Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych to priorytetowe zadanie policyjnych wodniaków. W sezonie turystycznym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu funkcjonariusze patrolują akweny monitorując zachowanie osób na wodzie. Służba policyjnych wodniaków to niejednokrotnie ratowanie życia tonącym, wyciąganie z opresji amatorów sportów wodnych, podejmowanie działań poszukiwawczych na wodach, a także współpraca z innymi służbami w zakresie kontroli kąpielisk i dbania o bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających czas wolny nad wodą.



Skuteczna realizacja działań pomocowych w wielu przypadkach zależy od umiejętności korzystania ze specjalistycznego sprzętu, także w trudnych warunkach atmosferycznych. W celu podniesienia jakości realizowanych zadań w Polańczyku zorganizowano szkolenie, podczas którego policyjni wodniacy doskonalili umiejętności z zakresu nawigacji, a także poszukiwań i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.



Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez mł. asp. Tomasza Wojtanowskiego z Wydziału Prewencji Policji KWP w Rzeszowie. Zajęcia odbywały się przy udziale wykwalifikowanych instruktorów i ratowników, wśród nich byli: nadkom. Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, st. insp. Robert Sada z Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, mł. asp. Dawid Żak Instruktor Akademii Policji w Szczytnie, Tomasz Majewski ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, Wiesław Pantoł Komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Krośnie, przewodnicy z sekcji psów ratowniczych Związku Kynologicznego w Polsce Oddział Rzeszów oraz policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie.



W trakcie szkolenia policjanci doskonalili umiejętności pływania łodziami służbowymi nocą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych za pomocą systemów nawigacyjnych. Do zadań szkoleniowych z zakresu poszukiwań osób wykorzystywali bezzałogowe statki powietrzne Policji wyposażone w kamery termowizyjne. Przeprowadzone ćwiczenia obejmowały również działania z zakresu poszukiwania osób żywych i zwłok ludzkich w wodzie z wykorzystaniem psów tropiących.



Zorganizowane doskonalenie zawodowe niewątpliwie pozwoliło na podniesienie bezpieczeństwa własnego policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych podczas trudnych warunków atmosferycznych, w tym w porze nocnej.