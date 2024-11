Nowi funkcjonariusze w szeregach podkarpackiej policji Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, po raz kolejny w tym roku, wybrzmiały słowa policyjnej roty ślubowania. Podczas uroczystej zbiórki, nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie, biorąc na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną misją. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie Podkarpacia.

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta - ŚLUBUJĘ!!!..." - to słowa roty ślubowania, które wybrzmiały dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W szeregach podkarpackiej Policji przywitaliśmy nowych funkcjonariuszy. Do służby wstąpiło 45 policjantów, wśród nich 8 kobiet.

Ślubowanie od nowych stróżów prawa przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk. W uroczystości wzięli udział także: Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, komendanci miejscy i powiatowi z terenu Podkarpacia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz policyjnych organizacji związkowych. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk przywitał nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji. Podczas wystąpienia pogratulował im podjętej decyzji wstąpienia do tej formacji. Przypomniał o istocie wypowiedzianych słów roty ślubowania oraz o wartościach, którymi powinni kierować się policjanci stojący na straży bezpieczeństwa. Życzył wytrwałości, dobrego zdrowia i powodzenia w realizacji służbowych planów.

Gratulacje i życzenia policjantom i policjantkom złożyła także Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul. W słowach kierowanych do funkcjonariuszy podziękowała za wybór tak odpowiedzialnej profesji, przypominając, że decyzja wstąpienia w szeregi Policji to świadome przyjęcie roli obrońcy prawa i porządku. Podkreśliła także, że jest to zawód pełen wyzwań i nieprzewidywalnych sytuacji, ale również dający satysfakcję i poczucie spełnienia dzięki misji wykonywanej na rzecz społeczeństwa.



Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną teraz kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, by potem pełnić służbę w swoich macierzystych jednostkach.