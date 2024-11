Dzięki międzynarodowej sieci współpracy policyjnej - ENFAST zatrzymano kolejną osobę poszukiwaną Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Dzięki współpracy polskiej oraz węgierskiej Policji został zatrzymany groźny przestępca. Mężczyzna był poszukiwany od 2017 roku m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. 53-letni mieszkaniec Rzeszowa ma do odbycia karę 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania i czterema listami gończymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się dokonywaniem oszustw na szkodę różnych podmiotów gospodarczych z terenu całej Polski, przywłaszczania mienia, prania brudnych pieniędzy oraz wyprowadzania majątku spółki w stosunku do mienia znacznych wartości.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ustalili, że poszukiwany opuścił terytorium RP i zaczął ukrywać się za granicą. W wyniku wykonanych sprawdzeń i intensywnych czynności służbowych podkarpaccy „łowcy głów” uzyskali informację, że poszukiwany przemieścił się na Węgry. W sprawę włączono polskie przedstawicielstwo ENFAST znajdujące się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, które nawiązało współpracę ze swoimi węgierskimi odpowiednikami. Policjanci węgierscy od samego początku bardzo zaangażowali się w realizację sprawy i weryfikowali wszystkie przekazywane przez stronę polską informacje. Finałem tych działań i prowadzonej wymiany informacji było wytypowanie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Dzięki podjętej współpracy, 24 października 2024 roku węgierscy policjanci zatrzymali poszukiwanego w okolicy miasta Sátoraljaújhely, w północno-wschodniej części Węgier. W poniedziałek, 4 listopada 2024 roku, mężczyzna został przekonwojowany do Polski, a następnie osadzony w areszcie śledczym. Ma do odbycia karę 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zatrzymanie mężczyzny było możliwe dzięki współpracy i szybkiej wymianie informacji polskich i węgierskich służb za pośrednictwem sieci ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams). Jest to europejska sieć współpracy Policji zajmująca się lokalizowaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania, która funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej od czternastu lat. Policjanci należący do sieci współpracują na co dzień z EUROPOL-em, INTERPOL-em i kilkunastoma krajami partnerskimi spoza UE, a współpraca ta charakteryzuje się szybkim międzynarodowym przekazem informacji, umożliwiającym natychmiastowe podjęcie działań policyjnych we wszystkich państwach zrzeszonych w sieci.