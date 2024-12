„TAK dla pomocy NIE dla przemocy domowej” podcast z udziałem policjantki z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia br. realizowana jest międzynarodowa kampania pn. „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. To międzynarodowa inicjatywa, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu działań na rzecz zlikwidowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Z tej okazji w ramach współpracy z Fundacją Pogody Ducha powstały podcasty poświęcone tematyce przemocy domowej.