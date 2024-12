Policyjni kontrterroryści w roli pomocników Mikołaja

Data publikacji 08.12.2024

„Mikołaj na zwyżce” - to akcja fundacji z Miłości do życia, do której w tym roku, przyłączyli się podkarpaccy kontrterroryści. Policjanci, jako pomocnicy Mikołaja, po raz kolejny odwiedzili Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie. Zjeżdżali z dachu na linach, żeby przekazać dzieciom mikołajkowe prezenty. Pomocnikiem Mikołaja był także policyjny robot pirotechniczny, który rozdawał prezenty po szpitalnych salach.