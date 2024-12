„Bohaterem możesz być tu i teraz - oddaj krew” - akcja honorowego oddawania krwi Data publikacji 16.12.2024 Powrót Drukuj Ludzkie życie nie ma swojej ceny. Czasami, aby je uratować wystarczy bezinteresowna pomoc drugiego człowieka. „Bohaterem możesz być tu i teraz - oddaj krew” - pod taką nazwą Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie wspólnie z przedstawicielami służb mundurowych, zorganizowała honorowe oddawanie krwi. Dzień później, z okazji jubileuszu 105-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, trzech policjantów naszej jednostki zostało wyróżnionych odznaczeniami i medalami.

Honorowe krwiodawstwo, to nie tylko wspaniała idea, jest to przede wszystkim metoda, dzięki której można uratować ludzkie życie. Każdy z nas jest źródłem tego wspaniałego leku. Oddając go bezinteresownie, wspieramy lekarzy w ich codziennej walce o życie drugiego człowieka.

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie zorganizowała akcję honorowego oddawania krwi pn. „Bohaterem możesz być tu i teraz - oddaj krew”. W środowym wydarzeniu udział wzięli policjanci, strażacy, funkcjonariusze straży granicznej oraz pracownicy nadleśnictwa. Wspólnymi siłami udało się zebrać blisko 10 litrów tego bezcennego daru życia.

Celem akcji była nie tylko pomoc, ale również propagowanie idei krwiodawstwa w naszej społeczności. Akcję uświetniła wizyta przedszkolaków, którzy odwiedzili komendę w ramach zajęć edukacyjnych. Najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się, czym jest krwiodawstwo i dlaczego jest tak ważne, a także zobaczyć pracę służb mundurowych od tzw. kuchni.

Dzień później, w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, odbył się Jubileusz 105-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz obchody Dni HDK, PCK. Krwiodawcy i osoby wspierające działalność Oddziału Rejonowego PCK Jarosław otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. Wśród nich byli również policjanci z Lubaczowa.

Asp. szt. Łukasz Duda - oddał ponad 21 litrów krwi i otrzymał medal „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Nadkom. Paweł Farion odebrał brązową odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”. Funkcjonariusz oddał już 9 litrów krwi. St. asp. Rafał Kuryś odebrał brązową odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”. Policjant, do tej pory oddał 7 litrów krwi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi oraz gratulujemy wyróżnionym policjantom. Niech ta wzorowa postawa i gotowość do działania na rzecz innych będzie inspiracją dla nas wszystkich.