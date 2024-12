Kolejny oszust w rękach rzeszowskich policjantów Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym 30-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna podejrzany jest o udział w oszustwach na szkodę seniorów. W wyniku jego przestępczego działania, trzy mieszkanki naszego województwa, straciły łącznie blisko 200 tysięcy złotych. 30-latek usłyszał trzy zarzuty. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy pracowali nad przypadkami oszustw na szkodę osób starszych. Efektem ich pracy było wytypowanie mężczyzny, który mógł mieć związek z oszustwem na szkodę mieszkanki powiatu rzeszowskiego. Do tego zdarzenia doszło początkiem grudnia br. 75-latka odebrała telefon od nieznajomej kobiety, która w rozmowie z seniorką, przekonała ją, że jest jej wnuczką i potrzebuje pomocy, w związku z wypadkiem, który rzekomo spowodowała. Zmanipulowana kobieta przekazała nieznajomemu mężczyźnie ponad 94 tysiące złotych.

Policjanci szczegółowo badali każdy trop, mogący doprowadzić ich do sprawców. Ich determinacja pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, którzy od oszukanej mieszkanki powiatu rzeszowskiego, odebrał pieniądze. Okazał się nim 30-letni mieszkaniec woj. śląskiego.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zatrzymali podejrzanego na terenie powiatu przemyskiego. Mężczyzna został przewieziony do komendy w Rzeszowie. Podczas wykonywanych czynności, funkcjonariusze znaleźli przy 30-latku kilka telefonów komórkowych, karty sim i karty płatnicze oraz gotówkę w walucie polskiej i obcej. Po wykonaniu niezbędnych czynności, mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Okazało się, że w dniu kiedy został zatrzymany, mężczyzna, na terenie powiatu przemyskiego, odebrał jeszcze pieniądze od dwóch innych, oszukanych seniorek. Jedna z nich przekazała mu ponad 70 tysięcy złotych, a druga blisko 29 tysięcy złotych.

Zgromadzeniem materiału dowodowego w sprawie zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego rzeszowskiej komendy. Dzień po zatrzymaniu przestawili 30-latkowi trzy zarzuty dotyczące osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd trzech mieszkanek województwa podkarpackiego, przez co zostały one doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśniania.

Akta sprawy dochodzeniowcy przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem, o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do wniosku i zadecydował, że mieszkaniec województwa śląskiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Za przestępstwo oszustwa kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

