Data publikacji 18.12.2024

Nowe radiowozy dla rzeszowskich policjantów

Na drogach Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego pojawiły się cztery nowe radiowozy. Nowe Kie Sportage, wyróżniają się na tle pozostałych radiowozów nowym oznakowaniem. Na co dzień będą używane przez policjantów z Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim, Trzebownisku, Tyczynie i posterunku w Trzcianie. Zakup sprzętu możliwy był dzięki wsparciu lokalnych samorządów.

Radiowozy zostały przekazane do służby w pierwszym tygodniu grudnia. Nowoczesne Kie Sportage - to turbodoładowane SUV-y o mocy 160 KM, o napędzie 4x4, z automatyczną skrzynią biegów i bogato wyposażoną wersją. Całkowita wartość jednego pojazdu to ponad 180 tysięcy złotych. Zakupy wszystkich aut, w ramach programu „50x50”, został sfinansowany z środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji przez samorządy gmin Głogów Małopolski, Trzebownisko, Tyczyn, Chmielnik, Hyżne i Świlcza. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Komendy Głównej Policji.

Dofinansowanie do zakupu nowych radiowozów to kolejny krok w modernizacji floty policyjnej rzeszowskiej komendy, realizowane dzięki współpracy Policji z władzami samorządowymi. Radiowozy będą wykorzystywane m.in. w codziennych patrolach oraz podczas interwencji wymagających szybkiej reakcji.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i wysokim standardom bezpieczeństwa, pojazdy te pozwolą funkcjonariuszom na sprawniejsze reagowanie na zagrożenia, co przełoży się na większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gmin.