Nowi funkcjonariusze w szeregach podkarpackiej Policji Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, po raz pierwszy w tym roku, wybrzmiały słowa policyjnej roty ślubowania. Podczas uroczystej zbiórki, nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie, biorąc na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną misją. Teraz czeka ich kilkumiesięczne szkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie Podkarpacia.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta - ŚLUBUJĘ!!!..." - to słowa roty ślubowania, które wybrzmiały dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W szeregach podkarpackiej Policji przywitaliśmy nowych funkcjonariuszy. Do służby wstąpiło 58 policjantów, wśród nich 16 kobiet.

Ślubowanie od nowych stróżów prawa przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Patrzałek. W uroczystości wzięli udział także: Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowała Małgorzata Jarosińska - Jedynak - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, komendanci miejscy i powiatowi z terenu Podkarpacia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz policyjnych organizacji związkowych. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Patrzałek przywitał nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji. Podczas wystąpienia pogratulował im podjętej decyzji i przypomniał o istocie wypowiedzianych słów roty ślubowania - „Słowa ślubowania zobowiązują do tego, by w każdej sytuacji pamiętać o honorze, godności i dobrym imieniu policyjnej służby. Musicie pamiętać, że podjęta przez Was decyzja o wstąpieniu w szeregi Policji oznacza gotowość do pełnego identyfikowania z naszą społeczną misją, reagowania na każdy przejaw naruszenia prawa oraz konsekwentnego niesienia pomocy w każdej sytuacji, nawet z narażeniem własnego życia”.

Gratulacje i życzenia policjantom i policjantkom złożyła także Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul. W słowach kierowanych do funkcjonariuszy podkreśliła, że „rozpoczęcie służby w Policji, to wyjątkowy moment w Waszym życiu. Podejmując decyzję o wstąpieniu w jej szeregi, nie tylko wybraliście zawód, ale przede wszystkim podjęliście się odpowiedzialnej misji pełnionej na rzecz Naszego społeczeństwa. Jestem przekonana, że praca w Policji stanie się dla Was źródłem dumy i w pełni zasłużonego szacunku ze strony społeczeństwa”.

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego do życzeń i gratulacji, przyłączyła się także Małgorzata Jarosińska - Jedynak - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Podkreśliła, że zawód policjanta jest pełen wyzwań i nieprzewidywalnych sytuacji, ale również dający satysfakcję i poczucie spełnienia dzięki misji wykonywanej na rzecz społeczeństwa.

Nowo przyjęci funkcjonariusze za kilka dni wyjadą do szkół policji, gdzie rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do służby. Zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego. Nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w komendach miejskich w Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz komendach powiatowych w Stalowej Woli, Ustrzykach Dolnych, Lesku, Strzyżowie oraz Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie.