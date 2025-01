Międzynarodowe warsztaty na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi Data publikacji 25.01.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyły się międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne poświęcone wykrywaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi w strefach przygranicznych, realizowane przez organizację Kids in Need of Defense (KIND) przy wsparciu Fundacji Howarda G. Buffeta oraz rządu w Norwegii, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Wczoraj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyły się międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne poświęcone wykrywaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi w strefach przygranicznych, realizowane przez organizację Kids in Need of Defense w ramach Projektu Suzir’ya - Ukraiński Projekt Zapobiegania Handlowi Dziećmi i Podstawowym Przestępstwom oraz Odpowiedzialności.

Spotkanie otworzyła insp. Małgorzata Fąfara Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, która przywitała organizatorów, prelegentów i uczestników konferencji.

Następnie głos zabrała Sylwia Brzezińskia z organizacji Kids in Need of Defense, która zwróciła uwagę na konieczność organizowania takich przedsięwzięć i potrzebę ciągłego doskonalenia, poszerzania wiedzy i zacieśniania współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie zdolności funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w zakresie identyfikacji, zapobiegania i przeciwdziałania handlowi ludźmi w strefach przygranicznych. Doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wykrywania przypadków handlu ludźmi oraz reagowania zgodnie z międzynarodowymi standardami.



Warsztaty ukierunkowane były na budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w celu skutecznej ochrony dzieci przed przestępczością zorganizowaną.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wysłuchania wystąpień międzynarodowych i krajowych ekspertów z dziedziny wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, psychologii sądowej i klinicznej, dziennikarstwa śledczego oraz ochrony dzieci. Wśród nich byli: Prawnik KIND Sylwia Brzezińska, Specjalista ds. Ochrony Dzieci KIND Eva Veldhuizen Ochodničanová, przedstawiciel Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Maciej Koziarski, przedstawicielka Fundacji La Strada Poland Irena Dawid-Olczyk, przedstawicielka Fundacji Sempre a Frente Marta Szczodrak oraz konsultant KIND Evan Harary.



Przeprowadzone zostały sesje praktyczne i studia przypadków, które pozwolą uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania i dokumentowania przypadków handlu ludźmi, w kontekście ukraińskim. Słuchacze mieli także możliwość nawiązywania kontaktów i wzajemnej wymiany doświadczeń, w celu wspólnego wzmacniania systemu ochrony dzieci.

Konferencję podsumował Maciej Koziarski z Departamenty Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowemu charakterowi przedsięwzięcia możliwe było nie tylko poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników, ale również wymiana doświadczeń i opinii. Przedsięwzięcie pozwoliło na szersze spojrzenie na przedstawioną problematykę oraz podkreślenie zaangażowania polskich instytucji w realizację międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka i przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Wydział Prewencji KWP Rzeszów