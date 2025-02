Kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę potrącenia pieszego, który uciekł z miejsca wypadku Data publikacji 12.02.2025 Powrót Drukuj Wytężona i profesjonalna praca kryminalnych doprowadziła do ustalenia i zatrzymania kierowcy, który potrącił 35-letniego pieszego. Mężczyzna nie udzielił mu pomocy i zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie zacierał ślady. Zatrzymany 33-latek usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w wysokości 5 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju.

Fot. KPP Jarosław

Fot. KPP Jarosław

Do zdarzenia doszło 11 stycznia br. po godz. 3 we Wierzbnej. Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że kierujący samochodem potrącił pieszego, który szedł prawym poboczem jezdni. Kierowca nie zatrzymał się, by udzielić pomocy mężczyźnie i odjechał z miejsca wypadku. W wyniku tego zdarzenia 35-letni mieszkaniec gminy Pawłosiów z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Na miejscu funkcjonariusze wykonali szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Dla śledczych priorytetem było ustalenie i zatrzymanie sprawcy potrącenia oraz pojazdu, którym się poruszał. Zabezpieczone ślady, a następnie wiele godzin spędzonych na analizie materiału oraz inne ustalenia śledczych doprowadziły do wytypowania marki pojazdu, a następnie kierującego.

Efektem działań policjantów było zatrzymanie 33-letniego mieszkańca gminy Jarosław oraz zabezpieczenie opla, którym w dniu zdarzenia kierował mężczyzna. Kryminalni ustalili, że zatrzymany zacierał ślady poprzez naprawianie pojazdu i usuwanie uszkodzeń powstałych wskutek uderzenia w pieszego. Potwierdziły to zabezpieczone ślady oraz dokładne oględziny samochodu.

33-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania w wypadku i oddalenia się z miejsca zdarzenia oraz nieudzielania pomocy osobie, znajdującej się w sytuacji grożącej bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 33-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Wobec zatrzymanego mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w wysokości 5 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju.

O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Film Kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę potrącenia pieszego, który uciekł z miejsca wypadku Opis filmu: Logo KPP Jarosław. Policjanci prowadzą osobę zatrzymaną korytarzem. Logo KPP Jarosław.