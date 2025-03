Uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet Data publikacji 08.03.2025 Powrót Drukuj W ramach obchodów 100. Rocznicy Powstania Policji Kobiecej w Polsce, w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się wyjątkowy koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Sala, wypełniona muzyką i pozytywną energią, zgromadziła liczną grupę policjantek i pracownic cywilnych naszego garnizonu, które wspólnie świętowały ten wyjątkowy dzień. Życzenia zgromadzonym Paniom złożył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Patrzałek.

W wydarzeniu wzięli udział także Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Dziekan Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor doktor habilitowany Małgorzata Zarębińska, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotr Stępka oraz insp. Jacek Juwa i insp. Małgorzata Fąfara Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, a także przedstawiciele policyjnych organizacji związkowych.

W uroczystości uczestniczyły także Panie, policjantki i pracownice cywilne naszego garnizonu, których codzienna służba i praca ma tak wielkie znaczenie dla funkcjonowania podkarpackiej Policji, a co za tym idzie - dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Patrzałek wspólnie ze swoimi zastępcami złożył życzenia i podziękował wszystkim kobietom: "To spotkanie jest dla Was, by pokazać z naszego męskiego grona jak doceniamy Waszą pracę, jak jest ważna dla nas mężczyzn, pracujących w garnizonie podkarpackiej Policji. Szanowne Panie, za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Za ten poświęcony czas i za determinację w codziennej służbie. Z okazji Dnia Kobiet życzę Wam dużo zdrowia, spokoju, realizacji planów i zamierzeń w życiu osobistym jak i zawodowym".

Następnie głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, zwracając się do zgromadzonej publiczności: "Ten koncert jest wyjątkowy dlatego, że jest dedykowany Paniom, które pracują w Policji. To nie tylko funkcjonariuszki ale również kobiety, które pracują w administracji. Myślę, że ten koncert jest dedykowany dla wszystkich kobiet z Podkarpacia, które się podejmują realizacji bardzo odważnych wyzwań. Chcę wszystkim Paniom bardzo podziękować za to, że zdecydowałyście się wstąpić do Policji, wybrać ten zawód. Bardzo dziękuję wszystkim Paniom, które pracują w administracji i troszczą się o to aby Policja na Podkarpaciu mogła tak dobrze funkcjonować. Te zdania organizacyjne są równie istotne jak i pełnienie służby jako funkcjonariusza Policji".

Do życzeń, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego przyłączyła się także Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W swoim wystąpieniu podkreśliła: "Drogie Panie wykonujecie niełatwy odcinek pracy zawodowej. Życzę Wam żebyście każdego razu wychodząc na akcję, wychodząc do pracy, wracały szczęśliwie do swoich rodzin".

Głos zabrała również insp. Małgorzata Fąfara Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, która w imieniu wszystkich kobiet garnizonu podkarpackiego złożyła podziękowania za udzielone wsparcie oraz za zorganizowanie święta kobiet.

Tegoroczny Dzień Kobiet ma wymiar szczególny, ponieważ obchodzony jest w jubileuszowym roku 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej. W krótkich materiałach filmowych najpierw przybliżono historię ewolucji struktur Policji Kobiecej na przestrzeni minionych 100 lat, a po nim wyświetlono aktualny obraz Kobiecej Policji województwa podkarpackiego.

Kolejnym punktem wczorajszej uroczystości był koncert przygotowany pod kierunkiem opiekunów dydaktycznych klas wokalnej i instrumentalnej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego - Ewy Niewdana-Hady, Ewy Siembida-Jachym oraz Tomasza Jachyma.

Koncert rozpoczął się występem Zespołu UniJazz Voices, który wykonał utwór pod tytułem L.O.V.E. z repertuaru Nata Kinga Cole’a, pochodzący z jego studyjnego albumu LOVE z 1965 roku. Następnie uczestnicy koncertu wysłuchali:

utworu Andrzeja Zauchy pod tytułem „Myśmy byli sobie pisani”, w wykonaniu Maksymiliana Stalca,

piosenki z repertuaru Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa pod tytułem „Ktoś między nami”, zaprezentowanej przez Aleksandrę Tęcza i Maksymiliana Stalca,

utworu Krzysztofa Krawczyka i Edyty Bartosiewicz pod tytułem „Trudno tak”, w wykonaniu Izabeli Kowalik i Maksymiliana Stalca,

utworu z repertuaru Andrzeja Zauchy pt. „Bądź moim natchnieniem”, w wykonaniu Piotra Furgała,

ballady z repertuaru Andrzeja Zauchy pod tytułem „Jak na lotni”, w wykonaniu Piotra Furgała i Gabrieli Fortuna,

piosenki Beyonce pod tytułem „Why don’t you love me?”, w wykonaniu Sabiny Kułak,

utworu rzeszowskiego zespołu Breakout pod tytułem „Poszłabym za Tobą”, w wykonaniu duetu Izabeli Kowalik i Julii Walczyna,

utworu „Milion dreams”, pochodzącego z filmu „The greatest showman”, wykonanego przez zespół wokalny UniJazz Voices.

Artyści wystąpili przy akompaniamencie muzyków: instrumenty klawiszowe – Damian Seweryn i Łukasz Pachel, gitara elektryczna – Marek Garbacki, gitara basowa – Mateusz Bocek, perkusja – Dariusz Krzysztoń i Oliver Monticolo.

Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania przedstawiciele kierownictwa podkarpackiej Policji z Komendantem Wojewódzkim na czele, wręczyli wszystkim Paniom obecnym na widowni róże, jako wyraz wdzięczności za ich służbę i pracę, z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet.