Zapraszamy do "Komisariatu Młodego Policjanta" Data publikacji 10.03.2025 Powrót Drukuj Edukacja poprzez zabawę - w taki sposób profilaktycy ruchu drogowego rzeszowskiej komendy będą uczyć dzieci zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby przekazywane treści były ciekawe i atrakcyjne, swoje drzwi dla najmłodszych otwiera „Komisariat Młodego Policjanta”.

Od dzisiaj, w budynku Komisariatu Policji II w Rzeszowie przy ul. Wołyńskiej, ruszyły zapisy do „Komisariatu Młodego Policjanta”. Jest to projekt ukierunkowany na edukację dzieci w zakresie ogólnopolicyjnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Od najmłodszych lat powinniśmy uświadamiać dzieci, że bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą i kształtować w nich takie nawyki by również oni sami umieli o nie zadbać. Aby uniknąć zagrożeń dzieci powinny znać zasady postępowania w różnych sytuacjach życiowych.

„Komisariat Młodego Policjanta” jest kompleksowo wyposażonym pokojem profilaktycznym, który stwarza idealne miejsce do nauki dzieci o najważniejszych zasadach bezpiecznego zachowania się na drogach, oraz o właściwej reakcji na inne zagrożenia, na które mogą być narażone.

Nowoczesna sala edukacyjno-profilaktyczna, wyposażona jest w interaktywny sprzęt multimedialny, taki jak:

podłoga interaktywna FunFloor wraz z pakietem „karta rowerowa” - zestaw 10 gier, które wprowadzają w tematykę ruchu drogowego, ucząca znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

tablica multimedialna wraz z pakietem „bezpieczeństwo w ruchu dzięki której dzieci będą mogły poznać, jak bezpiecznie dojść do szkoły i jak udzielać pierwszej pomocy.

Dodatkowym atutem jest wyposażenie pokoju w „mini mundurki policyjne”, które dzieci będą mogły ubrać podczas zajęć, co uatrakcyjni ich pobyt.

Zajęcia w pierwszej kolejności dedykowane są dla dzieci ze szkół podstawowych, z klas 1-3. Policjanci jednak nie zamykają swoich drzwi dla dzieci w innym przedziale wiekowym. Takie spotkania są możliwe po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem spotkań.

Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do piątku, dla grupy liczącej od 10 do 30 osób. Przewidziany czas ich trwania to około 3 godziny.

Rejestracja grup na zajęcia odbywać się będzie poprzez arkusz zgłoszeniowy, który można pobrać na naszej stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w zakładce Informacje-Komisariat Młodego Policjanta. Dostępne terminy ustalane będą telefonicznie pod numerem 47 821 3213 wspólnie z koordynatorem sali edukacyjnej.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie: KMP

Zdjęcie: KMP

