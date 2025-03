Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Data publikacji 11.03.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wybrzmiały słowa policyjnej roty ślubowania. Podczas uroczystej zbiórki, nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie, biorąc na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną misją. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie Podkarpacia.

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta - ŚLUBUJĘ!!!..." - to słowa roty ślubowania, które wybrzmiały dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W szeregach podkarpackiej Policji przywitaliśmy 23 nowych funkcjonariuszy - 17 policjantów, wśród nich 6 kobiet.

Ślubowanie od nowych stróżów prawa przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Patrzałek. W uroczystości wzięli udział także: Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego - Paweł Wiśniewski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, komendanci miejscy i powiatowi z terenu Podkarpacia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz policyjnych organizacji związkowych. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Patrzałek przywitał nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji. Podczas wystąpienia pogratulował im podjętej decyzji i przypomniał o istocie wypowiedzianych słów roty ślubowania oraz o wartościach, którymi powinni kierować się policjanci stojący na straży bezpieczeństwa.

Gratulacje i życzenia policjantom i policjantkom złożyła także Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul. W słowach kierowanych do funkcjonariuszy podziękowała za wybór tak odpowiedzialnej profesji. Podkreśliła, że służba w Policji niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, ale także daje ogromną satysfakcję, płynącą z ochrony życia i mienia obywateli. Do życzeń i gratulacji przyłączył się także Paweł Wiśniewski, który odczytał list od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla skierowany do nowych funkcjonariuszy.

Nowo przyjęci funkcjonariusze za kilka dni wyjadą do szkół policji, gdzie rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do służby. Zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego. Nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w komendach miejskich w Rzeszowie i Tarnobrzegu oraz komendach powiatowych w Stalowej Woli, Ropczycach, Sanoku, Jarosławiu oraz Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie.