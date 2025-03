Nowy test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji wprowadza nowe regulacje. Wśród nowych rozwiązań jest wprowadzenie zmian w zakresie i sposobie przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

Zmiany w teście sprawności fizycznej.

Nowy test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych przeprowadzanych w jednym dniu, w następującej kolejności:

rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg

Kandydat wykonuje rzut oburącz zza głowy do przodu. Kandydat może wykonać dwa rzuty. Wynik z próby sprawnościowej ustala się na podstawie rzutu, podczas którego kandydat uzyskał większą odległość. W przypadku popełnienia dwóch błędów technicznych w trakcie wykonywania próby, kandydat otrzymuje 0 pkt i wynik negatywny z próby.

2. siady z leżenia na plecach w czasie 30 sek.

Kandydat wykonuje siady z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia tak, aby łokcie dotknęły materaca. Podczas wykonywania próby sprawnościowej nie można unosić bioder. Wynik próby sprawnościowej stanowi liczbę prawidłowo wykonanych siadów w czasie 30 sek.

3. bieg ze zmianą kierunku

Biegnąc kandydat omija stojaki w kolejności A – B – E – C – D – E – A. Wynik próby sprawnościowej stanowi czas, w którym kandydat trzykrotnie prawidłowo pokonał trasę biegu. Wynik zapisuje się z dokładnością do 0,1 s. W przypadku popełnienia błędu technicznego kandydat w danym dniu może ponownie, jeden raz, przystąpić do wykonania próby. Ponowne popełnienie błędu technicznego skutkuje uzyskaniem 0 pkt i wyniku negatywnego z próby.

4. bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s

Wyznaczony stojakami dystans kandydat pokonuje w czasie 90 s jak największą liczbę razy. Obiegnięcie stojaków dopuszczalne jest z dowolnej strony. Odcinek zaliczany jest po pokonaniu 10 m dystansu w chwili postawienia co najmniej jednej stopy po zewnętrznej stronie linii wyznaczającej dystans. wynik próby sprawnościowej stanowi liczba prawidłowo pokonanych odcinków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej, wynosi 60 punktów. Pozytywny wynik testu uzyskuje kandydat, który otrzymał co najmniej 32 punkty i zaliczył wszystkie próby sprawnościowe. Kandydat może ponownie, jeden raz w ramach tego samego postępowania, przystąpić do testu sprawności fizycznej, jeżeli bezpośrednio po jego zakończeniu złoży ustne oświadczenie zespołowi o woli ponownego przystąpienia do testu. Termin i miejsce ponownego przeprowadzenia testu ustala komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów, w uzgodnieniu z kandydatem.

Nowa regulacja skraca również okresy karencji przy ponownym ubieganiu się do służby w Policji.

Kandydat do służby w Policji, który uzyskał negatywny wynik z poszczególnego etapu, może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego po upływie okresu karencji:

test sprawności fizycznej (z 2 miesięcy do 14 dni kalendarzowych),

badanie psychologiczne (z 6 miesięcy do 4 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia),

rozmowa kwalifikacyjna (z 6 miesięcy do 14 dni kalendarzowych).

Służba w Policji - stabilna kariera i rozwój zawodowy.

Praca w Policji to wyjątkowa ścieżka kariery dla osób, które chcą dbać i mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli. To nie tylko stabilne zatrudnienie i możliwość awansu, ale także dostęp do specjalistycznych szkoleń oraz różnorodnych ścieżek rozwoju zawodowego. Policjanci mogą pełnić służbę w różnych pionach, takich jak prewencja, ruch drogowy, służba kryminalna, dochodzeniowo-śledcza czy jednostki specjalne.

Co oferuje Policja?

Wynagrodzenie już od pierwszego dnia szkolenia.

Możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Dofinansowanie do wypoczynku, świadczenie mieszkaniowe oraz inne świadczenia socjalne.

Stabilne zatrudnienie i możliwość wcześniejszej emerytury.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Procedura naboru do służby w Policji składa się z kilku etapów:

Złożenie wymaganych dokumentów. Test wiedzy. Test sprawności fizycznej. Badanie psychologiczne. Rozmowa kwalifikacyjna. Komisja lekarska. Postępowanie sprawdzające.

Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów kandydat kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policji, która przygotowuje go do pełnienia służby.

Wszystkie informacje dla zainteresowanych służbą w podkarpackiej policji znajdują się na stronie: www.podkarpacka.policja.gov.pl.

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie