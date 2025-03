50-latek odpowie za uporczywe nękanie Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj Kara do 8 lat pozbawienia wolności grozi 50-latkowi, który podejrzany jest o uporczywe nękanie młodej kobiety. Mężczyzna za pośrednictwem mediów społecznościowych, wysyłał jej filmiki o charakterze seksualnym. Mieszkaniec Tarnobrzega, usłyszał zarzut. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.

Foto: KMP Tarnobrzeg

W sobotę, policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, zostali zawiadomieni o nękaniu 21-letniej kobiety. Pokrzywdzona wskazała mężczyznę, który nawiązał z nią kontakt był jej wcześniej nieznany.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że proceder trwał od końca lutego br. Przez ten okres, sprawca korzystając z portali społecznościowych, regularnie wysyłał do kobiety wiadomości tekstowe o charakterze seksualnym, przesyłaj jej swoje nagie zdjęcia oraz filmiki o takiej treści. Mieszkanka Tarnobrzega, czuła się zagrożona i o pomoc poprosiła policjantów.

Śledczy pracując nad sprawą szybko ustalili tożsamość mężczyzny. Okazał się nim 50-letni mieszkaniec Tarnobrzega, notowany w przeszłości za inne przestępstwa.

W tej sprawie, prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu wszczął śledztwo, a policjanci, w trakcie czynności, zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności mężczyzny - zabezpieczyli treści przekazywane przez sprawcę, w tym zamieszczane przez niego informacje z portali internetowych.

W środę, funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania 50-latka. Mężczyzna został zatrzymany, policjanci przesłuchali go i przedstawili mu zarzut, do którego się przyznał.

Na podstawie zebranego materiału, prokurator zastosował wobec podejrzanego, środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakaz zbliżania się do kobiety, na odległość nie mniejszą niż 50 metrów oraz zakaz kontaktowania się we wszystkich dostępnych formach.

Zgodnie z art. 190a kodeksu karnego - kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Policja informuje - dręczyciele zazwyczaj działają poprzez:

dzwonienie,

śledzenie,

zastraszanie,

tzw. głuche telefony oraz telefony w porze nocnej,

wystawanie w okolicy domu ofiary czy miejsca zatrudnienia,

nawiązywanie niechcianego kontaktu przy pomocy osoby trzeciej,

wysyłanie listów, e-maili.

Mundurowi apelują, że jedyną metodą walki z tym przestępstwem jest zgłoszenie go policjantom. Często ignorowanie sprawcy może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia potencjalnych ofiar.