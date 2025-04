Nowoczesna technologia, elitarne przygotowanie i kompleksowe badania – Rzeszowscy kontrterroryści potwierdzają swój profesjonalizm Data publikacji 10.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie nieustannie podwyższają swoje kwalifikacje, korzystają z najnowszych technologii oraz nowoczesnych metod diagnostycznych. Dzięki współpracy z ekspertami z dziedziny sportu i psychologii, testują swoją sprawność fizyczną, psychiczną i umiejętności interpersonalne - wszystko po to, by jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania.

Służba w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Rzeszowie to wyzwanie wymagające nie tylko wyjątkowych umiejętności, ale także pełnego zaangażowania i odporności psychicznej. By zostać kontrterrorystą, trzeba wykazać się znakomitą sprawnością fizyczną, psychiczną i zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji w ekstremalnych warunkach.

W ramach doskonalenia funkcjonariusze wzięli udział w specjalistycznych badaniach przeprowadzonych we współpracy z ekspertami z Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego, Ośrodka Badań Innowacyjnych w Sporcie - Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badania były koordynowane przez dr. hab. Krzysztofa Przednowka, prof. UR, kierownika i koordynatora projektu, a w skład zespołu badawczego weszli: dr hab. Janusz Zieliński, prof. UR, dr Wojciech Paśko, dr Bartosz Dziadek, dr Maciej Śliż, mgr Patryk Marszałek, mgr Katarzyna Bliźniak, mgr Wiesław Gęślak, mgr Natalia Jasińska, mgr Klementyna Polak.

Zastosowano zaawansowane technologie, takie jak platformy tensometryczne, optyczne systemy pomiarowe, urządzenia do analizy składu ciała oraz specjalistyczne testy psychologiczne.

Wśród przeprowadzanych testów znalazły się m.in.:

Ocena równowagi na platformach tensometrycznych, pozwalająca analizować stabilność posturalną w różnych warunkach.

Testy skoczności i siły kończyn dolnych z wykorzystaniem systemu Optojump NEXT.

Analiza szybkości na dystansach 10, 20 i 30 metrów, z pomiarem za pomocą fotokomórek o wysokiej precyzji.

Testy wytrzymałości i wydolności beztlenowej, w tym test Wingate na ergometrze rowerowym.

Pomiary gibkości, zwinności oraz składu ciała z wykorzystaniem urządzeń klasy medycznej.

Funkcjonariusze SPKP Rzeszów uczestniczyli również w testach psychomotorycznych oraz analizie kompetencji interpersonalnych i poziomu uważności, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie programów szkoleniowych do ich wysokich kwalifikacji. Wykorzystano m.in.:

Wiedeński System Testów,

Kwestionariusz IAS (Interpersonalne Skale Przymiotnikowe),

Kwestionariusz FFMQ (Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności).

Tekst/zdjęcia: podkom. Krystian Kłeczek – Zespół Prasowy KWP w Rzeszowie