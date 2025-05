Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie zorganizowanego obrotu nielegalnymi wyrobami akcyzowymi Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu dębickiego, którzy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej skupowali, magazynowali, a następnie wprowadzali do obrotu na terenie kraju wyroby tytoniowe w postaci papierosów, tytoniu oraz spirytus bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie. Uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu akcyzy oszacowano na kwotę około 730 000 złotych.

Funkcjonariusze z Wydziału do wali z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ustalili, że dwóch mieszkańców powiatu dębickiego, w okresie od października 2023r. do lipca 2024 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej skupowali, magazynowali, a następnie wprowadzali do obrotu na terenie kraju wyroby tytoniowe w postaci papierosów, tytoniu oraz spirytus bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu akcyzy oszacowano na kwotę około 730 000 złotych.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła w tej sprawie śledztwo.

W miniony czwartek, funkcjonariusze Wydziału dw. z PG KWP w Rzeszowie, zatrzymali dwie osoby - 45 i 52-latka. Obaj są mieszkańcami powiatu dębickiego.

W ramach prowadzonego śledztwa, w miejscach zamieszkania obu mężczyzn, policjanci dokonali przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz pojazdów należących do nich. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy niewiadomego oraz zagranicznego pochodzenia bez polskich znaków skarbowych akcyzy w ilości blisko 5100 paczek oraz papierosy luzem w ilości ponad 26 200 sztuk, a także 2 sztuki broni pneumatycznej. Policjanci zabezpieczyli tymczasowo mienie ruchome w postaci pieniędzy w kwocie 22 000 złotych oraz dwa pojazdy mechaniczne, których wartość została oszacowana na kwotę również 22 000 zł.

45 i 52-latek zostali doprowadzenia do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty o przestępstwa z art. 63 k.k.s. i z art. 65 k.k.s. Obaj zostali przesłuchani w charakterze podejrzanego. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z podejrzanymi i innymi osobami nabywającymi produkty bez akcyzy skarbowej. Sprawa posiada charakter rozwojowy.