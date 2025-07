Powojenne Targi Końskie w Lutowiskach – Policja zapewniła bezpieczeństwo podczas wydarzenia o wyjątkowej tradycji Data publikacji 06.07.2025 Powrót Drukuj Wczoraj, w Lutowiskach odbyła się XXI edycja Powojennych Targów Końskich – wydarzenia nawiązującego do przedwojennej tradycji jarmarków w regionie. Impreza, jak co roku, przyciągnęła licznych mieszkańców oraz turystów. Wśród uczestników znaleźli się również policjanci z Ogniwa Konnego Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazów.

W programie wydarzenia znalazły się między innymi parada koni oraz widowiskowe pokazy ścieżki huculskiej. Odbywały się także całodniowe targi rękodzieła artystycznego i ludowego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

W wydarzeniu, podkarpacką Policję reprezentowała mł. insp. Marta Tabasz- Rygiel Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, a ustrzycką jednostkę Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych podinsp. Robert Gęborys.

Policjanci z Ogniwa Konnego KWP w Rzeszowie, na co dzień pełniący służbę patrolową i zabezpieczający imprezy masowe na terenie województwa podkarpackiego, tym razem zaprezentowali wszechstronność i sprawność swoich koni służbowych. Policja konna wykorzystywana jest szczególnie w terenach trudno dostępnych – takich jak kompleksy leśne – co znajduje zastosowanie w wielu jednostkach terenowych garnizonu. Obecność policjantów konnych wzbudziła zainteresowanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Była to również okazja do rozmów z funkcjonariuszami na temat ich codziennej służby i roli Policji w ochronie bezpieczeństwa publicznego.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych aktywnie dbali o bezpieczeństwo uczestników oraz płynność ruchu drogowego. Obecni byli w rejonie imprezy od rozpoczęcia do zakończenia wydarzenia. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu i wzorowej współpracy służb, całe wydarzenie przebiegło bez zakłóceń.

Obecność Policji podczas takich wydarzeń ma na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa, ale także budowanie zaufania i relacji z lokalną społecznością. Targi w Lutowiskach to wyjątkowa okazja do spotkania z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach – a jednocześnie przypomnienie o wartościach, które jako Policja reprezentujemy.