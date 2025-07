Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie Data publikacji 22.07.2025 Powrót Drukuj Przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się uroczysty apel z okazji 106. rocznicy powołania Policji Państwowej. To szczególne dla policyjnego środowiska wydarzenie, patronatem honorowym objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń. Dla podkarpackich policjantów to czas wyróżnień i awansów, a także podziękowań za ich trudną służbę. W uroczystych obchodach Święta Policji w Rzeszowie uczestniczył nadinsp. dr Tomasz Michułka Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Tegoroczne Święto Policji, które przypada w 106. rocznicę powołania Policji Państwowej, zainaugurowano Mszą Św., którą w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji celebrował Ordynariusz Rzeszowski ks. bp Jan Wątroba.

Uroczysty apel odbył się na placu przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi doktorowi Tomaszowi Michułce przez dowódcę uroczystości podkom. Wojciecha Micała. Następnie po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu, nastąpiła minuta ciszy. W ten sposób oddano hołd policjantom, którzy rotę policyjnego ślubowania wypełnili do końca, ponosząc śmierć na służbie.

Zgromadzonych gości przywitał insp. Andrzej Patrzałek Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, wśród nich: nadinsp. dr. Tomasza Michułkę Zastępcę Komendanta Głównego Policji, Parlamentarzystów, Teresę Kubas-Hul Wojewodę Podkarpackiego, Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Borczem, Konrada Fijołka Prezydenta Miasta Rzeszowa wraz z Zastępcą Grzegorzem Wroną, Krzysztofa Jarosza Starostę Rzeszowskiego. Przywitał także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości Dariusza Brzykowskiego Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie i Michała Kalitę Prokuratora Okręgowego w Przemyślu, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezarego Lubę wraz z zastępcą mł. insp. Rafałem Miłosiewiczem, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Mariusza Krakowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Artura Bednarka, Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Michała Białęckiego oraz Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Michała Zugaja, Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych podinsp. dr. Krzysztofa Ogrońskiego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Strategii i Rozwoju Policji insp. w st. spocz. Mariusza Wiatra, przedstawiciela Policji Ukraińskiej - Szefa Głównego Wydziału Policji w obwodzie Zakarpackim Jarosława Wasylowicza, Komendantów, Dyrektorów, Naczelników i Szefów służb mundurowych oraz instytucji, na czele z gen. bryg. Tomaszem Zybińskim, gen. bryg. Tadeuszem Nastarowiczem oraz nadbryg. Tomaszem Baranem. Przywitał również byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Rzeszowie generałów Józefa Gdańskiego, Henryka Moskwę oraz insp. prof. Stanisława Pieprznego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Dorotę Nowak-Maluchnik oraz wszystkich przedstawicieli wojewódzkich związków zawodowych służb mundurowych, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, emerytów i rencistów policyjnych, członków Stowarzyszenia Rodzina Policyjna "1939", Rektorów Wyższych Uczelni i Instytucji współpracujących z Policją, rodzin funkcjonariuszy, mieszkańców Rzeszowa oraz wszystkich obecnych na uroczystości.

W apelu z okazji Święta Policji wzięła udział kadra kierownicza, policjanci i pracownicy Policji garnizonu podkarpackiego.



Podczas wystąpienia insp. Andrzej Patrzałek podkreślił, że "Wykonując swoje obowiązki mamy świadomość, że służba w Policji to przede wszystkim odpowiedzialność i poświęcenie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Stoimy na straży bezpieczeństwa kraju i jego obywateli. Podejmujemy setki tysięcy interwencji. Od tych najprostszych do takich, które niosą za sobą ryzyko utraty życia czy zdrowia". Kierując słowa do policjantów, dziękował im za służbę; "Za Wasze oddanie służbie i pracy policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji garnizonu podkarpackiego pragnę przekazać serdeczne wyrazy uznania. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Swoją wzorową postawą w pełni zasłużyliście na medale i awanse".

Komendant podziękował także nadinsp. dr. Tomaszowi Michułce Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Teresie Kubas-Hul Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Władysławowi Ortylowi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, za wsparcie i pomoc w realizacji zadań, konstruktywną współpracę i podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa publicznego.



Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznaczeń i awansów.



Z okazji Święta Policji, na wyższe stopnie służbowe w całym województwie podkarpackim awansowało 1140 policjantów: 38 w korpusie oficerów starszych, 90 w korpusie oficerów młodszych, 566 w korpusie aspirantów, 148 w korpusie podoficerów i 298 w korpusie szeregowych.

Postanowieniami Prezydenta RP Medalami "Za Długoletnią Służbę" odznaczonych zostało 48 policjantów i pracowników Policji naszego garnizonu. To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 68 odznak "Zasłużony Policjant". Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczono także 14 osób medalem "Za zasługi dla Policji".

Brązowym medalem MSWiA "Za Zasługi dla Policji" odznaczony został insp. Andrzej Patrzałek Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr Tomasz Michułka, który zwrócił się do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy oraz pracowników Policji: "Wasza codzienna służba i praca, chodź często niewidoczna, jest niezwykle ważna, gdyż jest gwarantem porządku.(…) Jestem niezwykle dumny, że z poświęceniem i oddaniem pełnicie swoją służbę i pracę, dzięki temu osiągacie znakomite efekty, a to stanowi wizytówkę dla całej Naszej formacji”. (…)„ W 2025 roku mamy szczególny jubileusz, 100. rocznicę powołania Policji Kobiecej, to były wyjątkowe lata, 100 lat odwagi i niezwykłej determinacji. Kobiety w policyjnych mundurach od samego początku udowadniały, że służba nie zna granic płci, że to charakter i profesjonalizm jest prawdziwą miarą funkcjonariusza”.

Teresa Kubas-Hul Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w imieniu własnym jak i całego samorządu województwa złożyli podkarpackim policjantom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.



Uroczystość zakończyła defilada przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.



Z okazji Święta Policji zorganizowano piknik policyjny. Każdy miał okazję z bliska obejrzeć wyposażenie i sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie, nowoczesne radiowozy i motocykle, przyjrzeć się pracy technika kryminalistyki, robota pirotechnicznego, porozmawiać z funkcjonariuszami na tematy związane ze służbą i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Odwiedzający piknik mogli zobaczyć policjantów pełniących służbę na koniach, przewodnika z psem służbowym oraz patrol rowerowy. Przygotowano również atrakcje dla dzieci - miasteczko ruchu drogowego i autochodziki.